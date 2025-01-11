"Червоні дияволи" провалили груповий етап Ліги націй, зазнавши чотирьох поразок у шести поєдинках. Негативні результати змусили футбольну федерацію замислитися над зміною головного тренера, пише 24 Канал з посиланням на сторінку у мережу Х журналіста Саши Тавольєрі.

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Хто претендує на посаду тренера Бельгії

За інформацією джерела, нинішній наставник Бельгії Доменіко Тедеско близький до відставки. Німецький фахівець очолює "червоних дияволів" з лютого 2023 року.

Головним кандидатом на його місце називають легендарного форварда збірної Франції Тьєррі Анрі. Також на посаду претендують екстренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Хаг та нідерландець Марк ван Боммел.

Щодо Анрі, то його останнім місцем роботи була олімпійська збірна Франції U-23. Після завершення турніру, де "Ле Бльо" здобули "срібло", 47-річний фахівець залишив посаду.

Ексфорвард "канонірів" вже працював асистентом тренера збірної Бельгії з 2016 до 2018 та з 2021 по 2022. Він чудово знає усіх футболістів, а тому йому не потрібно багато часу на адаптацію.

Нагадаємо, що матчі плей-оф Ліги націй між збірними України та Бельгії відбудуться 20 та 23 березня. Номінальним господарем першого поєдинку будуть "синьо-жовті". Цей матч планують провести в Іспанії.