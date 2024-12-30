У березні 2025 року збірна України прийматиме Бельгію в межах плей-оф Ліги націй. Домашній матч повинен відбутися 20 березня, а виїзний через три дні.

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Де збірна зіграє домашній матч

Наразі Україна немає змогу приймати матчі міжнародного рівня через повномасштабне вторгнення Росії. До цього "синьо-жовті" грали на стадіонах у Польщі та Чехії, однак матч з Бельгією гратимуть вже в іншій країні, пише 24 канал з посиланням на Пйотра Свонку.

Збірна Україна планує провести домашній матч з бельгійцями в Іспанії. Найбільш можливим варіантом є стадіон Реала Мурсії в місті Мурсія.

Нагадаємо, що Україна та Бельгія вже зустрічалися у матчі групового етапу на Євро-2024. Тоді команди розписали бойову нічию з рахунком 0:0.