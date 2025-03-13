Первый экзамен для команды Реброва: прогноз на матч Украина – Бельгия в плей-офф Лиги наций

Сборная Украины и Бельгии по футболу сойдутся в двухматчевом противостоянии плей-офф Лиги наций. Уже 20 марта состоится первая из двух очных встреч.

Поединок состоится в испанском городе Мурсия на стадионе "Энрике Рока де Мурсия". Украина будет номинальным хозяином первого матча, а встреча начнется – в 21:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

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Вторая очная встреча в истории

Сергей Ребров включил в заявку "сине-желтых" 25 футболистов. Также стало известно, что 10 игроков "молодежки" также в течение нескольких дней будут тренироваться под руководством Сергея Станиславовича. После чего поедут на сбор национальной команды U-21.

В резервный список сборной Украины попали: голкипер Георгий Бущан (Аль-Шабаб), защитники Александр Сваток (Остин) и Денис Попов (Динамо), полузащитники Владислав Кабаев (Динамо), Александр Зубков (Трабзонспор) и Дмитрий Крыськив (Шахтер).

К слову. Ближайший матч Украины и Бельгии станет лишь вторым очным поединком. Впервые "сине-желтые" и "красные дьяволы" встретились в последнем туре группового раунда Евро-2024. И единственная пока лобовая игра закончилась нулевой ничьей.

Бельгия в шести турах группового раунда Лиги наций набрала лишь 4 балла и заняла третью позицию. Столько же очков набрал четвертый Израиль. "Красные дьяволы" уступили Италии и Франции.

Украина завоевала вторую позицию благодаря победе над Албанией в последнем шестом туре (1:2). Команда Реброва набрала 8 пунктов, а группу выиграла Чехия (11 очков). У Грузии и Албании по 7 набранных пунктов.

Напомним, что в конце января в бельгийской сборной сменился главный тренер. Вместо уволенного Доменико Тадеско пришел Руди Гарсия.

Прогноз Favbet

Бельгия – безоговорочный фаворит в линии Favbet. Победу гостей в первом матче оценивают в 1,84. Зато на победу Украины дают аж 4,40. Ничья – 3,55.

Еще перед первым поединком бельгия имела гораздо лучшие шансы в борьбе за место в высшем по рангу дивизионе "А" Лиги наций – 1,12. А вот проход команды Реброва оценивают в 5,80.

Фора (0) "сине-желтых" – 3,12. Чтобы этот выбор зашел "в плюс", то нужно, чтобы Украина побеждала Бельгию.

Обе команды порадуют болельщиков голами – 1,92. То, что сборная Украины пробьет тотал голов больше одного – 2,48.

В Favbet не верят в победу "сине-желтых" в один гол – 5,30, так и победы бельгийцев в один мяч – 3,45.