Поєдинок відбудеться в іспанському місті Мурсія на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія". Україна буде номінальним господарем першого матчу, а зустріч розпочнеться – о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Збірна України оголосила заявку на плей-оф Ліги націй-2024/2025

Друга очна зустріч в історії

Сергій Ребров включив у заявку "синьо-жовтих" 25 футболістів. Також стало відомо, що 10 гравців "молодіжки" також протягом декількох днів тренуватимуться під керівництвом Сергія Станіславовича. Після чого поїдуть на збір національної команди U-21.

До резервного списку збірної України потрапили: голкіпер Георгій Бущан (Аль-Шабаб), захисники Олександр Сваток (Остін) та Денис Попов (Динамо), півзахисники Владислав Кабаєв (Динамо), Олександр Зубков (Трабзонспор) та Дмитро Криськів (Шахтар).

До слова. Найближчий матч України та Бельгії стане лише другим очним поєдинком. Вперше "синьо-жовті" та "червоні дияволи" зустрілись в останньому турі групового раунду Євро-2024. Та єдина поки що лобова гра закінчилась нульовою нічиєю.

Бельгія у шести турах групового раунду Ліги націй набрала лише 4 бали та посіла третю позицію. Стільки ж очок набрав четвертий Ізраїль. "Червоні дияволи" поступились Італії та Франції.

Україна виборола другу позицію завдяки перемозі над Албанією в останньому шостому турі (1:2). Команда Реброва набрала 8 пунктів, а групу виграла Чехія (11 очок). У Грузії та Албанії по 7 набраних пунктів.

Нагадаємо, що наприкінці січня у бельгійській збірній змінився головний тренер. Замість звільненого Доменіко Тадеско прийшов Руді Гарсія.

Прогноз Favbet

Бельгія – беззаперечний фаворит у лінії Favbet. Перемогу гостей у першому матчі оцінюють в 1,84. Натомість на звитягу України дають аж 4,40. Нічия – 3,55.

Ще перед першим поєдинком у Бельгії значно кращі шанси у боротьбі за місце у найвищому за рангом дивізіоні "А" Ліги націй – 1,12. А от прохід команди Реброва оцінюють у 5,80.

Фора (0) "синьо-жовтих" – 3,12. Аби цей вибір зайшов "у плюс", то потрібно, щоб Україна перемагала Бельгію.

Обидві команди потішать уболівальників голами – 1,92. Те, що збірна України проб'є тотал голів більше одного – 2,48.

У Favbet не вірять у перемогу "синьо-жовтих" в один гол – 5,30, так і звитяги бельгійців в один м'яч – 3,45.