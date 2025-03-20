Огненный камбэк: Украина вырвала победу в матче с Бельгией в плей-офф Лиги наций

В четверг, 20 марта, сборная Украины по футболу провела первый "домашний" матч против Бельгии в рамках плей-офф Лиги наций. Поединок в Испании завершился яркой победой команды Сергея Реброва.

Украина – Бельгия 3:1

Гол: Гуцуляк, 67, Ванат, 73, Забарный, 79 – Лукаку, 40

По итогу группового раунда Лиги наций-2024/25 сборная Украины завоевала право побороться за выход в элитный дивизион турнира. На пути к амбициозной цели "сине-желтым" противостояла команда Бельгии, пишет 24 Канал.

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Ненужный гол в раздевалку

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров удивил стартовым составом. В воротах вместо Анатолия Трубина вышел Андрей Лунин. А вот заболевшего Артема Довбика на острие атаки заменил Роман Яремчук.

Дебют поединка был за подопечными Реброва. Неплохие моменты открыть счет в матче упустили Цыганков и Яремчук. В обоих случаях на высоте был Тибо Куртуа.

Постепенно бельгийцы перехватили инициативу. "Красные дьяволы" взяли мяч под свой контроль и начали беспокоить Лунина.

На 23-й минуте Ребров провел вынужденную замену. Ефим Конопля травмировал голеностоп и покинул поле. Вместо него вышел Сыч.

За 5 минут до свистка на перерыв "сине-желтые" пропустили гол. Де Брюйне выполнил навес со штрафного на Лукаку, который на втором этаже переиграл украинских защитников.

Видео гола Лукаку

Замены Реброва перевернули матч

Во втором тайме травмировался Сыч, который успел сыграть менее 30 минут игрового времени. Поэтому правый фланг защиты пришлось закрывать Зинченко.

Резервист Арсенала имел стопроцентный на 60-й минуте, но со штрафного попал в штангу.

Активность "сине-желтых" привела к голу. Вингер Полесья Гуцуляк воспользовался ошибкой защитника "красных дьяволов" и мастерски попал в ворота.

Видео гола Гуцуляка

Через несколько минут сработала еще одна замена Реброва. Форвард Динамо Ванат воспользовался убийственной передачей Цыганкова и огорчил именитого Куртуа.

Видео гола Ваната

Озадаченные бельгийцы тут же пропустили третий мяч. Илья Забарный забил свой второй гол за "сине-желтых" и снял вопрос о победителе.

Видео гола Забарного

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Украины со счетом 3:1.

Ответный матч противостояния состоится в Бельгии 23 марта. Команда Сергея Реброва сделала весомую заявку на общий успех.

Видеообзор матча Украина – Бельгия