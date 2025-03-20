С Яремчуком и Луниным: Ребров назвал стартовый состав Украины на матч с Бельгией
- Сергей Ребров определил стартовый состав Украины на матч Лиги наций с Бельгией, который пройдет в испанской Мурсии.
- Из-за болезни Артем Довбик пропустит игру, а его заменит Роман Яремчук на позиции нападающего.
- Матч начнется в 21:45 по киевскому времени, Команды борются за место в дивизионе А Лиги наций.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с составом команды на первый матч плей-офф Лиги наций с Бельгией. Наставник "сине-желтых" не смог рассчитывать на нескольких исполнителей.
В четверг, 20 марта, сборная Украины проведет свой первый матч плей-офф Лиги наций против Бельгии. Номинально домашний поединок команда Сергея Реброва проведет в испанской Мурсии на стадионе "Энрике Рока де Мурсия", пишет 24 Канал.
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Кто выйдет в основе Украины
Накануне встречи тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Сергеем Ребровым определился со стартовым составом. Из-за вирусной болезни поединок пропустит нападающий Ромы Артем Довбик. Его место на острие атаки займет Роман Яремчук.
Неожиданностью стало возвращение в рамку Андрея Лунина. Голкипер мадрисского Реала на этой позиции заменит Анатолия Трубина.
- СТАРТОВЫЙ СОСТАВ УКРАИНЫ: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Калюжный, Шапаренко, Зинченко – Судаков, Цыганков, Яремчук.
Стартовая одиннадцатка Украины на матч с Бельгией / фото УАФ
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Украина и Бельгия определят обладателя путевки в дивизион А Лиги наций. Неудачник двухматчевого противостояния следующий сезон в турнире встретит в дивизионе В.