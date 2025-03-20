У четвер, 20 березня, збірна України проведе свій перший матч плей-оф Ліги націй проти Бельгії. Номінально домашній поєдинок команда Сергія Реброва проведе в іспанській Мурсії на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія", пише 24 Канал.

До теми Україна – Бельгія: онлайн-трансляція матчу плей-оф Ліги націй

Хто вийде в основі України

Напередодні зустрічі тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі із Сергієм Ребровим визначився зі стартовим складом. Через вірусну хворобу поєдинок пропустить нападник Роми Артем Довбик. Його місце на вістрі атаки займе Роман Яремчук.

Несподіванкою стало повернення в рамку Андрія Луніна. Голкіпер мадридського Реала на цій позиції замінить Анатолія Трубіна.

СТАРТОВИЙ СКЛАД УКРАЇНИ: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Калюжний, Шапаренко, Зінченко – Судаков, Циганков, Яремчук.

Стартова одинадцятка Україна на матч з Бельгією / фото УАФ

Стартовий свисток арбітра пролунає о 21:45 за київським часом. Україна та Бельгія визначать володаря путівки до дивізіону А Ліги націй. Невдаха двоматчевого протистояння наступний сезон у турнірі зустріне в дивізіоні В.