Украина упустила победу в матче с Бразилией, потерпев первое поражение в Лиге наций
- Украина проиграла Бразилии со счетом 2:3 в Лиге наций по волейболу после лидирования в первых двух сетах.
- После трех туров Украина занимает третье место с 6 очками и следующий матч сыграет с Ираном.
В Рио-де-Жанейро продолжаются матчи волейбольной Лиги наций. В третьем туре сборная Украины встречалась с хозяевами площадки.
Соперник сборной Украины занимает седьмое место в мировом рейтинге. Фактор родных стен и поддержка трибун повлияли на конечный результат, пишет 24 Канал.
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Итог матча Украина – Бразилия
Первый сет прошел в равной борьбе, в которой ни одна из команд не хотела уступать лидерство. Впрочем, концовка была за "сине-желтыми", которые забрали партию – 25:19.
Во втором сете подопечные Рауля Лосано доминировали на площадке, оторвавшись на 10 очков. В итоге украинцы закрыли партию с разгромным счетом – 25:14.
В следующем сете сказалась усталость наших волейболистов. Бразильцы перехватили инициативу и при поддержке своих болельщиков забрали сет – 25:22.
Поймав кураж хозяева выиграли четвертый сет, сравняв счет во встрече. В решающей партии бразильцы довели свое преимущество – 15:10.
Бразилия – Украина 3:2 (19:25, 14:25, 25:22, 25:23, 15:10)
После трех туров сборная Украины набрала 6 очков и занимает третье место в таблице Лиги наций. Напомним, что в дебютном поединке команда Лосано разгромила США со счетом 3:0, а во втором в волевом стиле победили Кубу – 3:2.
В воскресенье, 15 июня, Украина сыграет с командой Ирана. Поединок начнется в 19:30 по Киеву.