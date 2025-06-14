Украина упустила победу в матче с Бразилией, потерпев первое поражение в Лиге наций

В Рио-де-Жанейро продолжаются матчи волейбольной Лиги наций. В третьем туре сборная Украины встречалась с хозяевами площадки.

Соперник сборной Украины занимает седьмое место в мировом рейтинге. Фактор родных стен и поддержка трибун повлияли на конечный результат, пишет 24 Канал.

Читайте также Украина в ярком 5-сетовом матче одолела Кубу в Лиге наций по волейболу: видеообзор игры

Итог матча Украина – Бразилия

Первый сет прошел в равной борьбе, в которой ни одна из команд не хотела уступать лидерство. Впрочем, концовка была за "сине-желтыми", которые забрали партию – 25:19.

Во втором сете подопечные Рауля Лосано доминировали на площадке, оторвавшись на 10 очков. В итоге украинцы закрыли партию с разгромным счетом – 25:14.

В следующем сете сказалась усталость наших волейболистов. Бразильцы перехватили инициативу и при поддержке своих болельщиков забрали сет – 25:22.

Поймав кураж хозяева выиграли четвертый сет, сравняв счет во встрече. В решающей партии бразильцы довели свое преимущество – 15:10.

Бразилия – Украина 3:2 (19:25, 14:25, 25:22, 25:23, 15:10)

После трех туров сборная Украины набрала 6 очков и занимает третье место в таблице Лиги наций. Напомним, что в дебютном поединке команда Лосано разгромила США со счетом 3:0, а во втором в волевом стиле победили Кубу – 3:2.

В воскресенье, 15 июня, Украина сыграет с командой Ирана. Поединок начнется в 19:30 по Киеву.