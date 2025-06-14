В пятницу, 13 июня, "сине-желтые" сыграли свой второй поединок. Соперником подопечных Рауля Лосано была национальная команда Кубы, сообщает 24 Канал.

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Как прошел матч Лиги наций Украина – Куба

Это было второе очное противостояние между сборными Украины и Кубы. Впервые они встречались в квалификации к Олимпийским играм-2024 и тогда разгромную победу 3:0 одержали представители Латинской Америки.

К счастью, этот раз результат был совсем другим. Сборная Украины в очень непростом поединке смогла победить со счетом 3:2.

Украина – Куба 3:2 (25:22, 20:25, 25:20, 17:25, 15:12)

Старт матча выдался идеальным для "сине-желтых". Они выиграли пять первых очков, после чего ни разу не позволили кубинцам себя догнать в первом сете – 25:22.

Вторую же партию начала лучше Куба, которая сделала себе неплохой гандикап в четыре очка (9:5). После этого украинцы сравняли счет (11:11) и долгое время соперники не могли оторваться друг от друга, но концовка осталась за латиноамериканцами – 20:25.

В третьем сете украинцы забрали первые три розыгрыша и после этого дважды счет сравнивался, но ни разу "сине-желтые" не уступали. Команда Рауля Лосано в конце смогла оторваться от соперника и со второго сетбола одержала победу – 25:20.



Четвертую партию сборная Украины начала очень уверенно и повела 5:1, но быстро потеряла преимущество. Команды дошли до счета 16:16, после чего кубинцы сделали невероятный рывок и перевели матч в решающий пятый сет – 17:25.

В нем "сине-желтые" впервые вышли вперед при счете 8:7 после подачи навылет от Ильи Ковалева. После этого украинцы уже не отпустили своего и одержали яркую победу – 15:12.

Смотрите видеообзор матча Украина – Куба

К слову. Самыми результативными игроками в составе сборной Украины стали Василий Тупчий и Илья Ковалев. Они набрали по 18 очков.

Отметим, что после этой победы "сине-желтые" поднялись на третье место в турнирной таблице Лиги наций. Свой следующий поединок подопечные Рауля Лосано проведут 14 июня в 16:00 против звездной Бразилии.

Напомним, что накануне свой матч в Золотой Евролиге сыграла женская сборная Украины по волейболу. К сожалению, она уступила Швеции.