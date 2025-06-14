У п'ятницю, 13 червня, "синьо-жовті зіграли свій другий поєдинок. Суперником підопічних Рауля Лосано була національна команда Куби, повідомляє 24 Канал.

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Як пройшов матч Ліги націй Україна – Куба

Це було друге очне протистояння між збірними України та Куби. Вперше вони зустрічалися у кваліфікації до Олімпійських ігор-2024 й тоді розгромну перемогу 3:0 здобули представники Латинської Америки.

На щастя, цього разу результат був зовсім іншим. Збірна України в дуже непростому поєдинку змогла тріумфувати з рахунком 3:2.

Україна – Куба 3:2 (25:22, 20:25, 25:20, 17:25, 15:12)

Старт матчу видався ідеальним для "синьо-жовтих". Вони виграли п'ять перших очок, після чого жодного разу не дозволили кубинцям себе наздогнати в першому сеті – 25:22.

Другу ж партію розпочала краще Куба, яка зробила собі непоганий гандикап у чотири очки (9:5). Після цього українці зрівняли рахунок (11:11) та тривалий час суперники не могли відірватися один від одного, але кінцівка залишилася за латиноамериканцями – 20:25.

У третьому сеті українці забрали перші три розіграші й після цього двічі рахунок зрівнювався, але жодного разу "синьо-жовті" не поступалися. Команда Рауля Лосано наприкінці змогла відірватися від суперника та з другого сетболу здобула перемогу – 25:20.



Четверту партію збірна України розпочала дуже впевнена й повела 5:1, але швидко втратила перевагу. Команди дійшли до рахунку 16:16, після чого кубинці зробили неймовірний ривок і перевели матч у вирішальний п'ятий сет – 17:25.

У ньому "синьо-жовті" вперше вийшли вперед за рахунку 8:7 після подачі навиліт від Іллі Ковальова. Після цього українці вже не відпустили свого та здобули яскраву перемогу – 15:12.

Дивіться відеоогляд матчу Україна – Куба

До слова. Найрезультативнішими гравцями у складі збірної України стали Василь Тупчій та Ілля Ковальов. Вони набрали по 18 очок.

Зазначимо, що після цієї перемоги "синьо-жовті" піднялися на третє місце в турнірній таблиці Ліги націй. Свій наступний поєдинок підопічні Рауля Лосано проведуть 14 червня о 16:00 проти зіркової Бразилії.

Нагадаємо, що напередодні свій матч у Золотій Євролізі зіграла жіноча збірна України з волейболу. На жаль, вона поступилася Швеції.