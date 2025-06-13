"Синьо-жовті" впевнено розпочали шлях на турнірі, набравши 12 очок у перших чотирьох матчах. Представниці Швеції перед очним протистоянням поступались українкам за кількістю набраних балів – 8, повідомляє 24 канал.

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Як завершився матч Україна – Швеція

Жіноча збірна України провалила старт першого сету. Національна команда Швеції у моменті мала перевагу у +10, але "синьо-жовті" змогли скоротити відставання до -4. Однак суперниці все ж завершили партію – 25:20 на свою користь.

У другому сеті українки перехопили ініціативу, створивши перевагу у 4-5 очок. Проте партія завершилась з рахунком – 26:24 на користь суперниць.

У третій партії шведські спортсменки закрили матч п'ятого туру Золотої Євроліги 2025 року – 3:0. Волейболістки зі Скандинавії перемогли у сеті – 25:19.

Таким чином жіноча збірна України зазнала першої поразки у Золотій Євролізі-2025. Однак "синьо-жовтим" вдалось зберегти перше місце у турнірній таблиці.

У наступному матчі Золотої Євроліги-2025 збірна України зіграє проти Словаччини. Дата проведення поєдинку – 15 червня.