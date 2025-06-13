"Сине-желтые" уверенно начали путь на турнире, набрав 12 очков в первых четырех матчах. Представительницы Швеции перед очным противостоянием уступали украинкам по количеству набранных баллов – 8, сообщает 24 канал.

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Как завершился матч Украина – Швеция

Женская сборная Украины провалила старт первого сета. Национальная команда Швеции в моменте имела преимущество в +10, но "сине-желтые" смогли сократить отставание до -4. Однако соперницы все же завершили партию – 25:20 в свою пользу.

Во втором сете украинки перехватили инициативу, создав преимущество в 4-5 очков. Однако партия завершилась со счетом – 26:24 в пользу соперниц.

В третьей партии шведские спортсменки закрыли матч пятого тура Золотой Евролиги 2025 года – 3:0. Волейболистки из Скандинавии победили в сете – 25:19.

Таким образом женская сборная Украины потерпела первое поражение в Золотой Евролиге-2025. Однако "сине-желтым" удалось сохранить первое место в турнирной таблице.

В следующем матче Золотой Евролиги-2025 сборная Украины сыграет против Словакии. Дата проведения поединка – 15 июня.