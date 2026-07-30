Россиянка впала в истерику после поражения от Украины на чемпионате мира

Женская сборная Украины по фехтованию не сумела завоевать медали на чемпионате мира. Однако даже в таких условиях наши соотечественницы довели россиянок до истерики.

В Гонконге продолжается чемпионат мира по фехтованию. О победе Украины в сверхпринципиальном противостоянии рассказывает 24 Канал.

Как сложился матч Россия – Украина

В начале июня стало известно, что в этом виде спорта с российских спортсменок снимают все санкции, поэтому на мировое первенство они попали в полноправном статусе.

Уже в Гонконге турнирная сетка свела россиянок с украинками на стадии 1/8 финала соревнований по сабле. В отсутствие Ольги Харлан, которая сейчас находится в декретном отпуске, Украина уступала перед финальным отрезком со счетом 33:41.

Все изменилось к лучшему в последние минуты противостояния, когда на помост вышла олимпийская чемпионка Парижа-2024 Алина Комащук, которая соревновалась с россиянкой Михайловой.

Наша спортсменка сумела вырвать победу – 45:44, почему довела россиянок до истерики.

Завершение поединка и эмоции команд после матча: смотрите видео

Справка. Сабля – единственная дисциплина в современном фехтовании, где засчитываются не только уколы, но и рубящие удары. Во время командных соревнований задача – набрать 45 уколов или ударов. При счете 5, 10, 15 и так далее в пользу одной из команд происходит смена спортсменок на дорожке.

Что произошло дальше

К сожалению, в полуфинале сборная Украины уступила сборной США один удар – 44:45. В итоге наши спортсменки заняли шестое место.

"Золото" соревнований досталось Венгрии, серебряные награды – Китаю, а "бронза" – Франции.