Харлан впервые стала мамой в 35 лет, а счастливый день для новоиспеченных родителей наступил 14 июня. Они выбрали для первенца очень оригинальное имя, о чем спортсменка рассказала в своем Instagram.

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Что известно о рождении ребенка Харлан?

Олимпийская чемпионка не делилась подробностями родов, а лишь отметила, что в воскресенье у них с Луиджи Самеле родилась девочка. Дочь двух выдающихся фехтовальщиков решили назвать по-итальянски и необычно для украинцев – Арианна.

"Мама и папа любят тебя больше, чем что-либо на свете", – трогательно подписала инстаграм-пост Харлан.

Какие достижения у Ольги Харлан?

Уроженка Николаева является обладательницей шести олимпийских наград – это рекорд среди всех украинских спортсменов эпохи после обретения независимости.

В Пекине-2008 и Париже-2024 Харлан триумфировала вместе с партнершами в командной сабле, а также завоевала командное серебро в Рио-де-Жанейро-2016. На трех Олимпиадах в индивидуальных соревнованиях Ольга завоевывала бронзовые награды.

Харлан имеет шесть золотых медалей чемпионатов мира, а всего — целых 14 наград мирового первенства. Дважды она триумфировала на Европейских играх, а количество медалей чемпионата Европы превысило 20.

За выдающиеся спортивные достижения и четкую проукраинскую гражданскую позицию Ольга Харлан награждена Орденом Свободы Украины и званием Национальной легенды.