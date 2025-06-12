Главный тренер сборной Украины U-21 прокомментировал поражение на старте Евро-2025

Молодежная сборная Украины неудачно начала чемпионат Европы. В стартовом туре "сине-желтые" уступили Дании на последних минутах матча.

Подопечные Унаи Мельгосы дважды вели в счете после точных ударов Волошина и Брагару. Однако в итоге уступили сопернику – 2:3, пишет 24 Канал.

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Мельгоса назвал причины поражения от Дании

После матча главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса прокомментировал результат. Он назвал ключевые моменты, из-за которых его подопечные уступили.

Тяжелый соперник, мы так и думали, что будет сложный матч. Мы хорошо начали, но потом делали ошибки, которые обычно не делаем. Так нельзя против такого противника. Пытались держать свой ритм во втором тайме, однако не все удалось. Начали обмениваться голами и в конце не смогли сравнять, не хватило гола,

– отметил Мельгоса.

На игре команды также сказались травмы ведущих игроков. Мельгоса рассказал, что Илья Крупский еще не восстановился от повреждения. А Егор Ярмолюк не может выдержать весь матч, поэтому появился только во втором тайме.

В целом игра команды понравилась тренеру, но нужно будет улучшать реализацию. Кстати, это был уже 13-й поединок в истории противостояния Украины и Дании.

Напомним, что в следующем туре Украина сыграет против Финляндии. Поединок состоится в воскресенье, 15 июня. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.