Украинские клубы в еврокубках: где будут играть, когда матчи и кто соперники

Команды УПЛ вынуждены принимать оппонентов по еврокубкам в чужих странах из-за войны. Большинство наших клубов выбрали Польшу как ближайший вариант с точки зрения логистики.

Украинские футбольные клубы готовятся к старту нового евросезона 2025-2026. В этом году УПЛ делегирует в международные турниры четыре лучшие команды по итогам прошлого сезона, сообщает 24 Канал.

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Напомним, что из-за военного положения наши клубы не имеют возможности принимать еврокубковые матчи в Украине. Рассказываем подробнее, когда и где сыграют украинские команды в еврокубках.

Динамо Киев

"Бело-синие" вернули золотые медали УПЛ к себе после четырехлетней паузы. Команда Александра Шовковского прошла весь сезон без поражений, оторвавшись от Шахтера на восемь баллов.

Это позволило Динамо квалифицироваться в Лигу чемпионов. Киевляне станут единственными представителями УПЛ в этом турнире и будут стартовать со второго квалификационного раунда.



Динамо снова стало чемпионом УПЛ / фото ФК Динамо

Для попадания в основную сетку турнира подопечным Шовковского необходимо будет пройти трех соперников. Проигрыш одному из них будет означать переход Динамо в Лигу Европы.

В этом году киевляне будут проводить домашние матчи еврокубков в польском Люблине. Стадион принадлежит местной команде Мотор и рассчитан на 15,2 тысячи зрителей.



Динамо будет принимать соперников в Люблине / фото lublininfo

Главным преимуществом этой арены является близость к границе с Украиной – всего 74 километра. Свой первый матч в Лиге чемпионов Динамо проведет 22 июля. Соперником станет литовский Жальгирис или мальтийский Хамрун Спартанс.

Шахтер Донецк

"Горняки" провалили прошлый сезон в чемпионате Украины, финишировав на третьем месте впервые за почти 30 лет. Тем не менее победа в Кубке позволила Шахтеру стартовать в Лиге Европы.



Шахтер впервые за долгое время не будет играть в Лиге чемпионов / фото Getty Images

Правда, команду ожидает долгий путь в квалификации этого турнира. Шахтер начнет свои еврокубковые выступления необычно рано для себя, аж 10 июля.

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Именно тогда дончане сыграют первый матч против финского Ильвеса в рамках 1-го квалификационного раунда. Для выхода в основную часть Лиги Европы Шахтеру необходимо выбить аж четырех оппонентов.

В случае преодоления Ильвеса (матчи 10 и 17 июля) "горнякам" придется сразиться с турецким Бешикташем. Поражение в одном из раундов отбора ЛЕ переведет Шахтер в Лигу конференций.

Известно, что дончане будут иметь два домашних стадиона в этом евросезоне. Домашний матч против Ильвеса Шахтер проведет в Любляне на арене "Стожице". Этот стадион на 16 тысяч фанов является домашней ареной местной Олимпии и сборной Словении.



Арена "Стожице" принимает матчи сборной Словении / фото archdaily

Впрочем, со второго квалификационного раунда Шахтер переберется в Польшу. "Горняки" будут принимать своих соперников в Кракове на городском стадионе им. Генриха Реймана. Домашняя арена местной Вислы способна вместить 33 тысячи зрителей.



Шахтер "переедет" в Краков после матча против Ильвеса / фото Magiczny Krakow

Александрия

"Аграрии" стали открытием прошлого сезона, выиграв серебряные медали чемпионата Украины. При этом команда Руслана Ротаня не только оставила позади Шахтер, а еще и отстала от Динамо лишь на три балла.



Александрия впервые в истории выиграла "серебро" УПЛ / фото ФК Александрия

Впрочем, в новом евросезоне Александрия будет играть только в третьем по рангу евротурнире Лиге конференций. Клуб из Кировоградской области начнет свой путь 24 июля со второго квалификационного раунда.

Соперником станет неудачник пары АЕК Ларнака – Партизан. Для попадания в основную стадию ЛК "аграриям" надо проходить трех оппонентов, без права на ошибку.

Выбор Александрии относительно домашней арены на еврокубки также пал на Польшу. Подопечные Кирилла Нестеренко будут принимать соперников в Катовице на арене местного клуба ГКС. Вместимость – 15 048 зрителей.



Александрия будет играть домашние встречи Лиги конференций в Катовице / фото Arena Katowice

Полесье

Для житомирского клуба это будет уже второй сезон в еврокубках подряд. Прошлым летом команда сразу же вылетела в Лиге конференций от Олимпии, но в УПЛ заняла четвертое место.



Руслан Ротань возглавил Полесье после успеха с Александрией / фото ФК Полесье

Несмотря на ощутимое отставание от Александрии (аж -19 очков), "волки" будут иметь идентичные стартовые условия с "аграриями". Полесье начнет свой путь также со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Стартовая дата – 24 июля. Соперником команды Руслана Ротаня станет победитель пары Борац – Санта-Колома. Для попадания в "этап лиги" ЛК Полесью необходимо преодолеть трех оппонентов.

Житомирский клуб стал единственным представителем УПЛ, который выбрал для домашних матчей не стадион в Польше. Выбор "волков" пал на словацкий город Кошице.



Стадион в Кошице принимал матч молодежного Евро-2025 / фото Visit Kosice

Он расположен всего в 74-х километрах от Ужгорода. Местный футбольный стадион на 12,5 тысяч зрителей принадлежит одноименному клубу Кошице и принимал матч сборной Украины U-21 против финнов на молодежном Евро-2025.