Сборная Украины 5 сентября начнет квалификацию на чемпионат мира 2026 года. "Сине-желтые" сыграют против Франции в первом матче отбора на мундиаль.

В футбольном сообществе активно обсуждают матч между Украиной и Францией. Известный тренер Юрий Вирт рассказал, как подопечные Сергея Реброва могут победить "Ле Бле", сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.nv.ua.

Как Украина может победить Францию?

Юрий Вирт отметил, что результат матча Украина – Франция зависит от того, какой футбол выберет Сергей Ребров. Специалист вспомнил, что в матче с Бельгией "сине-желтые" играли с тремя центральными защитниками.

Возможно, что на этот раз сборная Украины будет играть низким блоком, или наоборот больше атаковать и привлекать высокий прессинг. Решение будет принимать Сергей Реброва, ведь он знает, что внутри команды и в каком состоянии футболисты.

Относительно Франции – у нас качественные защитники. Когда команда дисциплинированно обороняется, это всегда сильная сторона сборной Украины. Поэтому французам будет непросто взломать нашу защиту. Но, конечно, у них мастера высочайшего уровня, поэтому и Украине будет непросто,

– сказал Вирт.

Также Юрий Вирт заявил, что не будет никакой катастрофы, если сборная Украины проиграет в матче с Францией. Тренер отметил, что это только начало отбора на чемпионат мира 2026 года.

Украина – Франция: что известно о матче?