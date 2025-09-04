Как раз номинально домашним матчем против французов украинская сборная начнет квалификацию к чемпионату мира-2026 по футболу. Поединок запланирован на 5 сентября и начнется в 21:45 (по киевскому времени), информирует 24 Канал.

К теме Украина – Франция: как изменились шансы сборных победно стартовать в отборе на ЧМ-2026

Как Украина впервые и пока в последний раз побеждала Францию?

Ближайший матч не станет дебютной очной игрой для Украины и Франции. В своей истории эти национальные команды встречались между собой уже аж 12 раз.

Впервые эти футбольные сборные сыграли между собой 27 марта 1999 года. Команды встретились в рамках группового этапа квалификации ЧМ. И игра закончилась нулевой мировой.

К сожалению, опыт выступлений против французской сборной является для украинцев крайне горьким – только одна победа в лобовых противостояниях. Эта первая и пока последняя победа над "Ле Бле" датирована 15 ноября 2013 года. Это был первый матч квалификации к ЧМ (сезон-2013/2014).

На НСК "Олимпийский" в Киеве болельщики футбола увидели настоящее наслаждение в исполнении нашей сборной. Правда, тот матч закончился победой Украины со счетом 2:0, но оба гола были забиты во втором тайме. На 61-й минуте нули на табло размочил Роман Зозуля, а на 82-й преимущество "сине-желтых" удвоил Андрей Ярмоленко.

Видеообзор матча Украина – Франция (15 ноября 2013)

Первая победа "Ле Бле" над сине-желтым соперником

Зато Франция имеет за своей спиной 6 побед. Еще 5 игр сводились к мировым.

Впервые французская сборная победила в играх против Украины 6 июня 2004 года (отбор к Евро). Перед этим команды расписали в стартовых матчах две нулевые ничьи.

Хотя и эта июньская игра была близка к мировой, если бы не гол Зидана на 89-й минуте встречи. Этот результативный удар Зинедина не только стал первым в поединке, но и последним. Франция минимально обыграла "сине-желтых" на "Парк де Пренс" 1:0. Хотя этот матч не имел какого-то турнирного положения, ведь был товарищеским.

К слову. Украина и Франция имеют в своей истории три товарищеских матча – три победы Франции.

В сезоне-2007/2008 команды снова встретились в групповом раунде квалификации Евро. В первом матче "Ле Бле" уверенно переиграли дома украинцев 2:0. Голы в украинские владения, которые защищал Александр Шовковский, забивали Франк Рибери и Николас Анелька.

А вот на своем поле Украина вырвала и удержала ничью 2:2. На 14-й минуте Андрей Воронин открыл счет в поединке 1:0. По ходу первого тайма французы не только отыграли, но и повели на табло 1:2 (Тьерри Анри, Сидней Гову). Уже на старте второй половины встречи Андрей Шевченко сравнял цифры на табло после ассиста защитника Владислава Ващука.

Как Украина проиграла Франции на "Донбасс Арене"?

Впервые Украина и Франция сыграли между собой не на уровне квалификации в 2012 году. Интересно, что произошло это на домашнем чемпионате Европы для Украины. Судьба свела сборные в один квартет. 15 июня наша сборная потерпела домашнее поражение от Франции со счетом 0:2. И игра проходила на одном из самых красивых стадионов Европы – "Донбасс Арене".

Вспомним, что этот матч был отложен из-за страшного ливня в Донецке.

Видео голов в матче Украина – Франция на Евро-2012

Поражение Украины, которое хочется забыть?

После этого матча Украина и Франция больше не пересекались ни на стадии квалификации к Евро, ни на самом чемпионате Европы.

Четыре раза команды играли между собой в рамках отбора на ЧМ (15 ноября 2013. Украина – Франция 2:0. 20 ноября 2013. Франция – Украина 3:0). Между этими четырьмя играми сборные еще провели одну товарищескую игру, которая состоялась 7 октября 2021 года. К сожалению, это пока самая большая победа Франции над Украиной 7:1. Этот матч предпочли бы стереть из памяти не только украинские футболисты, но и их болельщики.

В том матче было забито аж 8 голов. Правда, семь из них влетело в украинские ворота. Уже в первом тайме Георгий Бущан команда Дидье Дешама на 99 процентов гарантировала себе победу как минимум 4:0 (Эдуардо Камавинга, дубль Оливье Жиру и автогол Виталия Миколенко).

После перерыва мяч еще трижды влетал во владения уже экс-голкипера киевского Динамо. Голы в свой актив записали Корентин Толиссо, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. Зато гол престижа в составе нашей сборной забил нынешний вингер испанской Жироны Виктор Цыганков (на 53-й минуте игры).

Видеообзор матча Франция – Украина (7:1)

Когда в последний раз было противостояние Украина – Франция?

Последний раз эти сборные играли между собой в 2021-м году. Оба матча квалификации ЧМ закончились мировыми с одинаковыми счетами 1:1.

В составе украинской сборной забивали Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко. Зато за французов оформляли результативные удары Антуан Гризманн и Антони Марсьяль.

Видеообзор последнего матча Украина – Франция (4 сентября 2021 года)

Что известно перед матчем Украина – Франция в отборе на ЧМ-2026?