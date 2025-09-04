Сборная Украины 5 сентября начнет квалификацию на чемпионат мира 2026 года. Подопечные Сергея Реброва в первом матче сыграют против сборной Франции на стадионе Tarczynski Arena во Вроцлаве. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины довольно часто играла на этой арене, которую можно назвать "родной". "Сине-желтые" сражались с Англией, противостояли Исландии и Чехии, не потерпев ни одного поражения. 24 канал вместе с Favbet разбирается, сможет ли Украина продолжить успешную серию.

Украина – Франция: какая история противостояний?

Матчи между Украиной и Францией вызывают большой ажиотаж среди болельщиков. За свою историю "сине-желтые" встречались с "Ле Бле" аж целых 12 раз. Украинцы лишь однажды смогли обыграть французов – в ноябре 2013 года в Киеве на НСК "Олимпийском" со счетом 2:0 в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2014.

Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2022 дважды сыграла против Франции – оба матча завершились со счетом 1:1. Из этого получается, что даже серьезный и мощный соперник может получить сопротивление, а каждая игра обещает напряженную борьбу.

Новый формат ЧМ-2026: какое распределение групп и плей-офф?

В отборе на чемпионат мира 2026 года сборная Украины сыграет в группе D против Франции, Исландии и Азербайджана. Квалификация продлится с марта 2025 года по март 2026 года. Цикл включает в себя два раунда и определит 16 участников финальной части турнира.

Интересно, что мундиаль станет первым турниром, где примут участие аж 48 национальных сборных. Каждую из них распределили на 12 групп по 4 команды, а в плей-офф турнира будут играть 32 участника – 1 и 2 место из каждого квартета, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 19 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Матч-открытие состоится в Мехико, а финал мундиаля будет принимать Нью-Йорк.

Прогноз от Favbet

Матч против Франции является важным для сборной Украины, ведь подопечные Сергея Реброва хотят удачно начать квалификацию. Впрочем, результаты прошлых противостояний не дает букмекерам сделать прогноз в пользу "сине-желтых".

В FAVBET фаворитом ожидаемо считают французов, кэф на их победу в основном времени – 1,60. Коэффициент на ничейный результат – 3,80, а вот успех Украины оценивают как 5,7.

Линия на предстоящий матч в FAVBET достаточно широкая. Кроме основных видов прогнозов типа победы, двойного шанса, тотала и форы, можно делать и десятки специальных вроде "Волевая победа", "Выиграет первый тайм и не выиграет матч" и другие.

Главное помнить, что спортивные ставки - развлечение, добавляющее эмоций. Поэтому ставьте ответственно и никогда не относитесь к прогнозам как способу заработка.