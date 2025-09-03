Матч 1-го тура отбора на ЧМ-2026 в группе D Украина – Франция состоится 5 сентября. Встреча в польском Вроцлаве начнется в 21:45 по киевскому времени, пишет 24 Канал.
К теме Украина – Франция: дата первого поединка в отборе на ЧМ-2026
Где приобрести билеты на игру Украина – Франция?
В настоящее время в продаже еще доступны билеты на поединок. Продажа осуществляется на сайтах двух билетных операторов – ticketsbox.com и mticket.pl.
Цена одного билета на матч стартует от 80 злотых (примерно 908 гривен). Один болельщик может приобрести не более четырех билетов.
Чтобы приобрести билет на матч Украина – Франция нужно выполнить следующие условия:
- перейти по одной из двух ссылок билетных операторов;
- выбрать желаемую категорию и количество билетов;
- зарегистрироваться, указав латиницей свои имя и фамилию, номер мобильного телефона, электронный адрес, номер и серию паспорта (ID документа, PESEL);
- выбрать способ оплаты.
На указанный при покупке электронный адрес придет билет, который перед матчем необходимо распечатать в хорошем качестве или загрузить на мобильный телефон. Все посетители матча должны иметь билеты, включая детей и младенцев.
Ворота стадиона "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве откроются за два часа до начала поединка.
Последние события в лагере сборной Украины
- Футболисты сборной Украины начали подготовку к матчам отбора на ЧМ-2026 1 сентября в польской Опаленице.
- Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров вызвал на сбор 25 футболистов.
- К сожалению, из-за травмы выбыли Александр Тымчик, Андрей Лунин и Виталий Миколенко.
- Тренерский штаб сборной на их место довызвал Богдана Михайличенко, Георгия Бущана и Владислава Дубинчака.
- Кроме того, дебютный вызов получил вингер Динамо Назар Волошин.