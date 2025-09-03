Матч 1-го тура отбора на ЧМ-2026 в группе D Украина – Франция состоится 5 сентября. Встреча в польском Вроцлаве начнется в 21:45 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

Где приобрести билеты на игру Украина – Франция?

В настоящее время в продаже еще доступны билеты на поединок. Продажа осуществляется на сайтах двух билетных операторов – ticketsbox.com и mticket.pl.

Цена одного билета на матч стартует от 80 злотых (примерно 908 гривен). Один болельщик может приобрести не более четырех билетов.

Чтобы приобрести билет на матч Украина – Франция нужно выполнить следующие условия:

перейти по одной из двух ссылок билетных операторов;

выбрать желаемую категорию и количество билетов;

зарегистрироваться, указав латиницей свои имя и фамилию, номер мобильного телефона, электронный адрес, номер и серию паспорта (ID документа, PESEL);

выбрать способ оплаты.

На указанный при покупке электронный адрес придет билет, который перед матчем необходимо распечатать в хорошем качестве или загрузить на мобильный телефон. Все посетители матча должны иметь билеты, включая детей и младенцев.

Ворота стадиона "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве откроются за два часа до начала поединка.

