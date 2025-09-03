В отборочной группе на ЧМ-2026 соперниками сборной Украины будут Франция, Азербайджан и Исландия. Вице-чемпионы мира считаются главными фаворитами квартета D, пишет 24 Канал.

Читайте также Отбор на ЧМ-2026: расписание матчей, результаты и турнирная таблица

Где и когда состоится матч Украина – Франция?

Из-за военной агрессии России сборная Украины проводит домашние матчи не в родных стенах, а на выезде. Поединок против Франции "сине-желтые" сыграют на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве.

Матч 1-го тура отбора на ЧМ-2026 состоится 5 сентября. Игра во Вроцлаве начнется в 21:45 по киевскому времени.

В параллельном матче первого тура встретятся соперники сборной Украины по группе D: Исландия – Азербайджан. Этот матч тоже начнется в 21:45.

Важно. Свой следующий поединок в отборе на ЧМ-2026 сборная Украины сыграет 9 сентября. Подопечные Сергея Реброва встретятся с Азербайджаном.

Кто выходит из группы на ЧМ-2026?