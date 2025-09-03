У відбірковій групі на ЧС-2026 суперниками збірної України будуть Франція, Азербайджан та Ісландія. Віцечемпіони світу вважаються головними фаворитами квартету D, пише 24 Канал.

Де та коли відбудеться матч Україна – Франція?

Через військову агресію Росії збірна України проводить домашні матчі не в рідних стінах, а на виїзді. Поєдинок проти Франції "синьо-жовті" зіграють на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві.

Матч 1-го туру відбору на ЧС-2026 відбудеться 5 вересня. Гра у Вроцлаві розпочнеться о 21:45 за київським часом.

У паралельному матчі першого туру зустрінуться суперники збірної України по групі D: Ісландія – Азербайджан. Цей матч теж розпочнеться о 21:45.

Важливо. Свій наступний поєдинок у відборі на ЧС-2026 збірна України зіграє 9 вересня. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться з Азербайджаном.

Хто виходить з групи на ЧС-2026?