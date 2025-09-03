Матч 1-го туру відбору на ЧС-2026 у групі D Україна – Франція відбудеться 5 вересня. Зустріч у польському Вроцлаві розпочнеться о 21:45 за київським часом, пише 24 Канал.
До теми Україна – Франція: дата першого поєдинку у відборі на ЧС-2026
Де придбати квитки на гру Україна – Франція?
На цей час у продажу ще доступні квитки на поєдинок. Продаж здійснюється на сайтах двох квиткових операторів – ticketsbox.com та mticket.pl.
Ціна одного квитка на матч стартує від 80 злотих (приблизно 908 гривень). Один вболівальник може придбати не більше чотирьох квитків.
Щоб придбати квиток на матч Україна – Франція потрібно виконати такі умови:
- перейти за одним з двох посилань квиткових операторів;
- обрати бажану категорію та кількість квитків;
- зареєструватися, указавши латиною свої ім’я та прізвище, номер мобільного телефону, електронну адресу, номер та серію паспорта (ID документу, PESEL);
- обрати спосіб оплати.
На вказану під час купівлі електронну адресу прийде квиток, який перед матчем необхідно роздрукувати в хорошій якості або завантажити на мобільний телефон. Усі відвідувачі матчу повинні мати квитки, включно з дітьми та немовлятами.
Ворота стадіону "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві відкриються за дві години до початку поєдинку.
Останні події у таборі збірної України
- Футболісти збірної України розпочали підготовку до матчів відбору на ЧС-2026 1 вересня у польській Опалениці.
- Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров викликав на збір 25 футболістів.
- На жаль, через травму вибули Олександр Тимчик, Андрій Лунін та Віталій Миколенко.
- Тренерський штаб збірної на їхнє місце довикликав Богдана Михайліченка, Георгія Бущана і Владислава Дубінчака.
- Крім того, дебютний виклик отримав вінгер Динамо Назар Волошин.