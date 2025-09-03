Матч 1-го туру відбору на ЧС-2026 у групі D Україна – Франція відбудеться 5 вересня. Зустріч у польському Вроцлаві розпочнеться о 21:45 за київським часом, пише 24 Канал.

До теми Україна – Франція: дата першого поєдинку у відборі на ЧС-2026

Де придбати квитки на гру Україна – Франція?

На цей час у продажу ще доступні квитки на поєдинок. Продаж здійснюється на сайтах двох квиткових операторів – ticketsbox.com та mticket.pl.

Ціна одного квитка на матч стартує від 80 злотих (приблизно 908 гривень). Один вболівальник може придбати не більше чотирьох квитків.

Щоб придбати квиток на матч Україна – Франція потрібно виконати такі умови:

перейти за одним з двох посилань квиткових операторів;

обрати бажану категорію та кількість квитків;

зареєструватися, указавши латиною свої ім’я та прізвище, номер мобільного телефону, електронну адресу, номер та серію паспорта (ID документу, PESEL);

обрати спосіб оплати.

На вказану під час купівлі електронну адресу прийде квиток, який перед матчем необхідно роздрукувати в хорошій якості або завантажити на мобільний телефон. Усі відвідувачі матчу повинні мати квитки, включно з дітьми та немовлятами.

Ворота стадіону "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві відкриються за дві години до початку поєдинку.

