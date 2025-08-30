На вересневі поєдинки Сергій Ребров викликав 25 футболістів, а ще шість опинилися у резервному списку. Напередодні наставник вирішив все ж таки перевести до основної обойми гравця з цієї шістки, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

Кого довикликав Ребров?

Йдеться про вінгера київського Динамо Назара Волошина. Він стане єдиним фланговим атакувальним гравцем, у якого права нога є робочою.

Для футболіста "біло-синіх" цей виклик став дебютним у кар'єрі до національної команди. Раніше він виступав тільки за "молодіжку" та юнацькі збірні.

Оновлена заявка збірної України

Воротарі : Андрій Лунін (Реал), Дмитро Різник (Шахтар), Анатолій Трубін (Бенфіка).

: Андрій Лунін (Реал), Дмитро Різник (Шахтар), Анатолій Трубін (Бенфіка). Захисники : Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Тарас Михавко, Олександр Тимчик (обидва – Динамо), Віталій Миколенко (Евертон).

: Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Тарас Михавко, Олександр Тимчик (обидва – Динамо), Віталій Миколенко (Евертон). Півзахисники : Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Георгій Судаков (усі – Шахтар), Іван Калюжний (Металіст 1925), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – Динамо), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Олександр Зінченко (Арсенал), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся), Олександр Зубков (Трабзонспор), Віктор Циганков (Жирона).

: Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Георгій Судаков (усі – Шахтар), Іван Калюжний (Металіст 1925), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – Динамо), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Олександр Зінченко (Арсенал), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся), Олександр Зубков (Трабзонспор), Віктор Циганков (Жирона). Нападники : Владислав Ванат (Динамо), Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олімпіакос).

: Владислав Ванат (Динамо), Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олімпіакос). Резервний список: Георгій Бущан (Аль-Шабаб), Богдан Михайліченко (Полісся), Євген Чеберко (Коламбус Крю), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко (обидва – Динамо).

Довідка. Назар Волошин є вихованцем київського Динамо. За першу команду "біло-синіх" він провів 93 матчі, у яких забив 18 голів і віддав 16 асистів.

