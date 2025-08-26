Збірна України з футболу готується до старту у кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Напередодні матчів відбору експерти зберігають стриманий оптимізм щодо перспектив "синьо-жовтих", повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

Що сказав Маркевич?

Свій прогноз щодо виступів національної команди висловив колишній тренер збірної України Мирон Маркевич. Досвідчений екснаставник Карпат, Металіста та Дніпра вважає, що підопічним Реброва під силу посісти місце у топ-2.

"Зараз тільки Ілля Забарний і Єгор Ярмолюк не обділені ігровою практикою серед легіонерів. Будемо сподіватися, що це не стане перешкодою у виступах національної команди. У Сергія Реброва є головний біль, але хочеться вірити, що футболісти проявлять характер і як мінімум одну з двох ігор вересня вони виграють".

Треба принести хоч якусь радість своїм співвітчизникам в такий нелегкий для країни час. Потрібно викинути з голови весь негатив і боротися за потрапляння на чемпіонат світу. Я не бачу якихось особливих проблем, щоб посісти як мінімум друге місце у своїй відбірній групі,

– вважає Мирон Маркевич.

Нагадаємо, що Україна потрапила у відбіркову групу D, де гратиме проти Франції, Ісландії та Азербайджану. Календар матчів "синьо-жовтих" виглядає таким чином:

5 вересня . Україна – Франція

. Україна – Франція 9 вересня . Азербайджан – Україна

. Азербайджан – Україна 10 жовтня . Ісландія – Україна

. Ісландія – Україна 13 жовтня . Україна – Азербайджан

. Україна – Азербайджан 13 листопада . Франція – Україна

. Франція – Україна 16 листопада. Україна – Ісландія

Переможець квартету напряму потрапить на чемпіонат світу, який відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. У свою чергу команда з другого місця гратиме у стикових матчах за вихід на Мундіаль.