В сентябре 2025 года сборная Украины по футболу стартует в отборе на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва проведет матчи против Франции и Азербайджана.

Уже 5 сентября украинская сборная встретится с Францией. Эта игра будет для команды Сергея Реброва номинально домашней в отборе на Мундиаль-2026, информирует 24 Канал.

Что известно о матче Украина – Франция?

Поединок Украина – Франция состоится в польском городе Вроцлав на "Тарчинский Арена Вроцлав". Начало встречи – в 21:45 (по киевскому времени).

Предстоящий матч "сине-желтых" против "Ле Бле" станет для них уже 13-м очным в истории. У Украины отрицательная статистика лобовых противостояний против Франции. Первая и единственная пока победа украинской сборной датирована 15 октября 2014 года. Украина оформила домашнюю победу со счетом 2:0 в рамках квалификации к ЧМ. В том матче в составе "сине-желтых" забивали Роман Зозуля и Андрей Ярмоленко.

Зато Франция имеет в своем активе 6 побед над Украиной. Еще 5 игр заканчивались мировыми.

Последний раз Украина и Франция встречались на одном футбольном поле в квалификации к ЧМ в сезоне-2020/2021. Оба матча сводились в мировые с одинаковым счетом 1:1. За "сине-желтых" забивали Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко.

К слову. Также в группе "D", в которую попала Украина и Франция, сыграют Исландия и Азербайджан.

