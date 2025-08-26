У вересні 2025 року збірна України з футболу стартує у відборі на чемпіонат світу-2026. Команда Сергія Реброва проведе матчі проти Франції та Азербайджану.

Вже 5 вересня українська збірна зустрінеться із Францією. Ця гра буде для команди Сергія Реброва номінально домашньою у відборі на Мундіаль-2026, інформує 24 Канал.

Що відомо про матч Україна – Франція?

Поєдинок Україна – Франція відбудеться у польському місті Вроцлав на "Тарчинський Арена Вроцлав". Початок зустрічі – о 21:45 (за київським часом).

Майбутній матч "синьо-жовтих" проти "Ле Бле" стане для них вже 13-м очним в історії. В України негативна статистика лобових протистоянь проти Франції. Перша та єдина поки що перемога української збірної датована 15 жовтня 2014 року. Україна оформила домашню перемогу з рахунком 2:0 у рамках кваліфікації до ЧС. У тому матчі у складі "синьо-жовтих" забивали Роман Зозуля та Андрій Ярмоленко.

Натомість Франція має у своєму доробку 6 звитяг над Україною. Ще 5 ігор закінчувались мировими.

Востаннє Україна та Франція зустрічались на одному футбольному полі у кваліфікації до ЧС у сезоні-2020/2021. Обидва матчі зводились у мирові з однаковим рахунком 1:1. За "синьо-жовтих" забивали Сергій Сидорчук і Микола Шапаренко.

До слова. Також у групі "D", у яку потрапила Україна та Франція, зіграють Ісландія та Азербайджан.

Прогноз Favbet

Франція прогнозовано є фаворитом майбутнього протистояння у лінії Favbet. На перемогу "Ле Бле" дають 1,47. А от на звитягу України дають 7,10. Нічию оцінюють коефіцієнтом 4,30.

Фора (0) на команду Реброва оцінена у 5,20. Водночас більшого одного голу "синьо-жовтих" – 3,15.

Які коефіцієнти стоять на показник "обидві заб'ють"? Так – 2,02, ні – 1,73.

Ймовірно, що рахунок у поєдинку відкриють гості – 1,41. А от на перший гол у грі від господарів – 3,60.

Україна не програє і тотал голів менше 2,5: так – 3,70; ні – 1,23.