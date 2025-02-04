Игра в одни ворота: Украина разгромила Германию в отборе Евро-2026 по футзалу

В четвертом туре квалификации чемпионата Европы-2026 по футзалу сборная Украины встречалась с Германией. Номинально домашний поединок состоялся в столице Молдовы Кишиневе.

Украина – Германия 9:0

Голы: Жук, 4, 7, 32, 38, Мельник, 17, Абакшин, 21, 28, Микитюк, 27, Фаренюк, 21

В первом матче, который состоялся 31 января, сборная Украины обыграла Германию со счетом 5:3. Ответный матч соперников превратился в одностороннее избиение, пишет 24 Канал.

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Украина деклассировала Германию

Перед матчем главный тренер "сине-желтых" Александр Косенко настраивал подопечных на непростой поединок. Это помогло нашим футзалистам, которые принимали гостей в молдавском Кишиневе на "Arena Chisinau".

С первых минут украинцы захватили инициативу. Уже на 7-й минуте "сине-желтые" имели преимущество в два мяча – дублем отметился Жук. Но на этом подопечные Косенко не остановились. До свистка на перерыв гол на свой счет записал Мельник.

После отдыха украинцы устроили разгром соперника. Голкиперу "Бундестима" пришлось еще шесть раз доставать мяч из сетки ворот. Голы забивали Жук (дважды), Абакшин (дубль), Микитюк и Фаренюк.

Финальный свисток арбитра остановил побоище. 9:0 – разгромная победа Украины.

Напомним, что это четвертая подряд победа сборной Украины в отборе Евро-2026. Команда Косенко поочередно обыграла Кипр (7:0), Румынию (2:0) и дважды Германию (5:3, 9:0).