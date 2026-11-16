Украина – Грузия: как посмотреть онлайн матч Лиги наций

Во вторник, 17 ноября, Украина и Грузия сыграют друг с другом в 6-м туре Лиги наций УЕФА сезона 2026/2027. Матч в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Матч Украина – Грузия можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO в рамках подписок MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S, "ТБ + Кино" и "Спорт", сообщает 24 Канал.

Где на MEGOGO смотреть матч Украина – Грузия

На платформе трансляция будет доступна в разделе "Спорт" (подраздел "Футбол"), на канале "MEGOGO Футбол Первый" и на специальных всплывающих каналах в разделе "Телевидение", которые появятся в день события.

Добавим, что матч будет транслироваться бесплатно в прямом эфире на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Стартовый свисток в матче Украина – Грузия прозвучит в 21:45. Сама же игра состоится в Кошице, Словакия.

Украина и Грузия в очном противостоянии определят, кто займет третье место в своей группе, ведь опередить Северную Ирландию или Венгрию в турнирной таблице ни одна из команд не сможет.

"Сине-желтым" достаточно не проиграть матч, что позволит подопечным Андреа Мальдеры сохранить место в Дивизионе B. В случае поражения Украине придется весной сыграть стыковой матч против соперника из Лиги C, чтобы остаться в Дивизионе A.

Отметим, что Украина за всю историю Лиги наций ни разу не опускалась в Лигу C, а накануне матча против Грузии считается фаворитом.