Україна – Грузія: як подивитися онлайн матч Ліги націй

Україна – Грузія: як подивитися онлайн / Фото Getty Images
У вівторок, 17 листопада, Україна та Грузія зійдуться у 6 турі Ліги націй УЄФА сезону 2026/2027. Поєдинок у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.
Матч Україна – Грузія можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S, "ТБ + Кіно" та "Спорт", повідомляє 24 Канал.
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Де на MEGOGO дивитися матч Україна – Грузія
На платформі трансляція буде доступна в розділі "Спорт" (підрозділ "Футбол"), на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та на спеціальних поп-ап каналах у розділі "Телебачення", які з'являться в день події.
Додамо, поєдинок транслюватимуть безплатно в прямому ефірі на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 та кабельних мережах.
Стартовий свисток у грі Україна – Грузія пролунає о 21:45. Сама ж гра відбудеться у Кошицях, Словаччина.
Прогнози
Україна та Грузія в очному протистоянні визначать, хто посяде третє місце у своєму квартеті, адже випередити Північну Ірландію чи Угорщину у турнірній таблиці жодна з команд не зможе.
Для "синьо-жовтих" достатньо не програти поєдинок, що дозволить підопічним Андреа Мальдери зберегти прописку у Дивізіоні B. У випадку поразки Україні доведеться навесні грати стиковий матч проти суперника з Ліги C, щоб залишитися у Дивізіоні A.
Зауважимо, що Україна за всю історію Ліги націй ніколи не опускалася у Лігу C, а напередодні гри проти Грузії є фаворитом.
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