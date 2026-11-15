Хвіча більше не допоможе: чи закриє збірна України рік перемогою над Грузією

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Футболіст, що був претендентом на здобуття "Золотого м'яча", зазнав травми, яка залишить його поза полем до кінця сезону. Без нього грузини завітають до словацького Кошице у вівторок, 17 листопада. Стартовий свисток о 21:45 за Києвом, нагадує 24 Канал.

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Що показав перший матч Грузія – Україна

У Тбілісі Андреа Мальдера вдався до серйозної ротації після перемоги над Угорщиною, фактично випустивши один з найбільш резервних стартових складів за останні роки у збірній України.

Навіть попри це, українці продемонстрували злагоджену гру в обороні, а от в атаці не вийшло практично нічого. Але й Сакартвело не створили достатньо для того, щоб претендувати на перемогу. Навіть Хвіча Кварацхелія в тому матчі не став вирішальним чинником – хоча без нього креативу у діях підопічних Рамаза Сванадзе було б зовсім катма.

Саме травма Хвічі й змушує вважати українців у другому матчі набагато ближчими до того, щоб здобути три очки. Тим більше, що берегти сили італійському наставнику "синьо-жовтих" вже не буде потрібно: на те, щоб поставити яскраву крапку у суперечливій осінній кампанії Ліги націй, можна буде кинути максимум зусиль.

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Історія протистоянь України та Грузії

Як і раніше, Україна залишається непереможною у дуелі із Сакартвело: жоден з попередніх 12 матчів між двома командами не завершувався поразкою футболістів з тризубом на футболках.

Водночас вже дві гри поспіль з грузинами ми не здатні заробити три очки. А рахунки свідчать, що "синьо-жовті" загалом не мають над суперниками значної переваги: остання перемога у два м'ячі та більше сталася аж у 2004 році, а єдиний розгром було зафіксовано у найпершій грі 1998 року – 4:0.