Хвіча більше не допоможе: чи закриє збірна України рік перемогою над Грузією

Україна - Грузія / Фото Getty Images
Заключний поєдинок 2026 року збірна України проведе номінально вдома проти Грузії, яку не змогла обіграти у вересні. Головною зміною порівняно з тієї зустріччю буде відсутність у Сакартвело лідера та символа команди Хвічі Кварацхелії.
Футболіст, що був претендентом на здобуття "Золотого м'яча", зазнав травми, яка залишить його поза полем до кінця сезону. Без нього грузини завітають до словацького Кошице у вівторок, 17 листопада. Стартовий свисток о 21:45 за Києвом, нагадує 24 Канал.
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Що показав перший матч Грузія – Україна
У Тбілісі Андреа Мальдера вдався до серйозної ротації після перемоги над Угорщиною, фактично випустивши один з найбільш резервних стартових складів за останні роки у збірній України.
Навіть попри це, українці продемонстрували злагоджену гру в обороні, а от в атаці не вийшло практично нічого. Але й Сакартвело не створили достатньо для того, щоб претендувати на перемогу. Навіть Хвіча Кварацхелія в тому матчі не став вирішальним чинником – хоча без нього креативу у діях підопічних Рамаза Сванадзе було б зовсім катма.
Прогнози
Саме травма Хвічі й змушує вважати українців у другому матчі набагато ближчими до того, щоб здобути три очки. Тим більше, що берегти сили італійському наставнику "синьо-жовтих" вже не буде потрібно: на те, щоб поставити яскраву крапку у суперечливій осінній кампанії Ліги націй, можна буде кинути максимум зусиль.
Історія протистоянь України та Грузії
Як і раніше, Україна залишається непереможною у дуелі із Сакартвело: жоден з попередніх 12 матчів між двома командами не завершувався поразкою футболістів з тризубом на футболках.
Водночас вже дві гри поспіль з грузинами ми не здатні заробити три очки. А рахунки свідчать, що "синьо-жовті" загалом не мають над суперниками значної переваги: остання перемога у два м'ячі та більше сталася аж у 2004 році, а єдиний розгром було зафіксовано у найпершій грі 1998 року – 4:0.
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