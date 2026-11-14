"Після Ель-Класико – дивно": Левченко оцінив невиклик Луніна до збірної України

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В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу експерт поділився своїм поглядом на рівень воротаря мадридського Реалу та дилему, яка виникає перед тренерським штабом збірної.

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Лунін без практики, але з рівнем

Євген Левченко визнав, що йому складно оцінювати ситуацію, яка склалась у збірній України довкола Луніна. Головна проблема, на думку колишнього півзахисника, полягає в тому, що українець не отримує у Реалі регулярної ігрової практики.

Водночас Левченко визнає, що Андрій, коли грає, демонструє здатність бути на дуже високому рівні. І при цьому в нього були декілька провальних матчів саме за збірну України.

Велика повага до усіх воротарів нашої команди, але коли виклик не отримує воротар, який чудово зіграв у "Ель-Класико" – це дивно– підсумував Левченко.

Хто гратиме у воротах проти Північної Ірландії

Євген Левченко стверджує, що Андреа Мальдера вже має певний "кістяк" команди, але водночас на деяких позиціях він досі шукає футболістів, яких може додати у свій стабільний ростер.

Що стосується воротарської позиції, то навряд восени станеться дебют Георгія Єрмакова, а от з Анатолієм Трубіним та Дмитром Різником ситуація неоднозначна. Італійський коуч не оголошував свого конкретного номера один, а у вересні і жовтні дав зіграти обом по два матчі.