Тренер збірної України звернувся до Ярмоленка з офіційною заявою

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Андрій Ярмоленко отримав особливе привітання після встановлення історичного рекорду в УПЛ. До українського футболіста звернувся головний тренер збірної України Андреа Мальдера на своїй сторінці в інстаграмі.

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Мальдера привітав Ярмоленка з історичним досягненням

Наставник національної команди не залишився осторонь рекордного досягнення Андрія Ярмоленка. Італійський фахівець опублікував привітання на адресу футболіста Динамо.

Гравець, якого я мав задоволення тренувати та з яким мені пощастило познайомитися. Я дуже радий за тебе. Це досягнення вписує твоє ім'я в історію цієї великої країни– написав Мальдера.

Ярмоленко побив рекорд Шацьких, але отримав червону картку

Рекордне досягнення Ярмоленко оформив у матчі проти Кривбаса. Українець відзначився 125-м голом у чемпіонаті України та став найкращим бомбардиром в історії УПЛ, перевершивши попереднє досягнення Максима Шацьких.

Однак зустріч запам'яталася не лише історичним голом. Після грубого фолу проти футболіста Кривбаса Ярмоленко отримав пряму червону картку та достроково залишив поле.

Водночас вінгер Динамо продовжує залишатися одним із найрезультативніших футболістів в історії збірної України. На рахунку Ярмоленка 47 голів у складі національної команди.

Попереду нього лише легендарний Андрій Шевченко, який забив за збірну 48 м'ячів. Отже, Ярмоленку залишається один гол, щоб повторити національний рекорд.