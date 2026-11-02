Тренер сборной Украины обратился к Ярмоленко с официальным заявлением

Мальдер обратился к Ярмоленко / Коллаж 24 Канала
Вингер Динамо вписал свое имя в историю украинского футбола, превзойдя достижение Максима Шацких. Правда, исторический матч против Кривбасса завершился для 37-летнего игрока не только рекордом, но и удалением.
Андрей Ярмоленко получил особое поздравление после установления исторического рекорда в УПЛ. К украинскому футболисту обратился главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера на своей странице в инстаграме.
популярные видео
Мальдера поздравил Ярмоленко с историческим достижением
Наставник национальной команды не остался в стороне от рекордного достижения Андрея Ярмоленко. Итальянский специалист опубликовал поздравление в адрес футболиста Динамо.
Игрок, которого я имел удовольствие тренировать и с которым мне посчастливилось познакомиться. Я очень рад за тебя. Это достижение вписывает твое имя в историю этой большой страны
Ярмоленко побил рекорд Шацких, но получил красную карточку
Рекордное достижение Ярмоленко оформил в матче против Кривбасса. Украинец отличился 125-м голом в чемпионате Украины и стал лучшим бомбардиром в истории УПЛ, превзойдя предыдущее достижение Максима Шацких.
Однако встреча запомнилась не только историческим голом. После грубого фола против футболиста Кривбасса Ярмоленко получил прямую красную карточку и досрочно покинул поле.
В то же время вингер Динамо продолжает оставаться одним из самых результативных футболистов в истории сборной Украины. На счету Ярмоленко – 47 голов в составе национальной сборной.
Впереди него только легендарный Андрей Шевченко, забивший за сборную 48 мячей. Таким образом, Ярмоленко остается забить всего один гол, чтобы повторить национальный рекорд.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии