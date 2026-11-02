Тренер сборной Украины обратился к Ярмоленко с официальным заявлением

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Андрей Ярмоленко получил особое поздравление после установления исторического рекорда в УПЛ. К украинскому футболисту обратился главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера на своей странице в инстаграме.

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Мальдера поздравил Ярмоленко с историческим достижением

Наставник национальной команды не остался в стороне от рекордного достижения Андрея Ярмоленко. Итальянский специалист опубликовал поздравление в адрес футболиста Динамо.

Игрок, которого я имел удовольствие тренировать и с которым мне посчастливилось познакомиться. Я очень рад за тебя. Это достижение вписывает твое имя в историю этой большой страны– написал Мальдера.

Ярмоленко побил рекорд Шацких, но получил красную карточку

Рекордное достижение Ярмоленко оформил в матче против Кривбасса. Украинец отличился 125-м голом в чемпионате Украины и стал лучшим бомбардиром в истории УПЛ, превзойдя предыдущее достижение Максима Шацких.

Однако встреча запомнилась не только историческим голом. После грубого фола против футболиста Кривбасса Ярмоленко получил прямую красную карточку и досрочно покинул поле.

В то же время вингер Динамо продолжает оставаться одним из самых результативных футболистов в истории сборной Украины. На счету Ярмоленко – 47 голов в составе национальной сборной.

Впереди него только легендарный Андрей Шевченко, забивший за сборную 48 мячей. Таким образом, Ярмоленко остается забить всего один гол, чтобы повторить национальный рекорд.