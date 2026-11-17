Украина шокировала Грузию голом на 53-й секунде и одержала важную победу в Лиге наций
Сборная Украины обыграла Грузию со счетом 1:0 в Лиге наций. Исход матча решил гол Даниила Сикана, забитый уже на 53-й секунде встречи.
Команда Андреа Мальдеры завершала групповой этап матчем против грузин, которым нужна была только победа. Украинцам удалось удержать минимальное преимущество, несмотря на территориальное превосходство соперников, сообщает 24 Канал.
Украина – Грузия 1:0
Гол: Сикан, 1
Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций между Украиной и Грузией начался с быстрого гола. Уже на 53-й секунде Даниил Сикан наказал соперника за грубую ошибку в обороне.
Украинский нападающий перехватил мяч после неудачных действий грузинских защитников и хладнокровно отправил его в дальний угол ворот Георгия Мамардашвили.
Гол Сикана в ворота Грузии: смотрите видео от Megogo
Этот гол стал рекордным для национальной сборной Украины. Сикан забил самый быстрый гол в истории сборной в официальных матчах.
Предыдущее достижение принадлежало Роману Яремчуку, который отличился на второй минуте матча против Казахстана в отборе на чемпионат мира-2022. Тот матч, состоявшийся 1 сентября 2021 года, завершился ничьей 2:2.
После пропущенного гола грузины завладели инициативой и начали активно искать пути к воротам Дмитрия Ризника. Однако по-настоящему опасных моментов гости создавали немного. На 22-й минуте мяч после подачи с углового попал в перекладину, но перед этим арбитр зафиксировал нарушение правил в атаке.
Украина выстояла под давлением и заработала три очка
Во втором тайме сборная Грузии продолжила контролировать мяч, однако украинцы грамотно оборонялись и пытались отвечать быстрыми атаками.
Одним из самых активных в составе нашей команды был Геннадий Синчук. Он регулярно обострял игру на левом фланге, использовал дриблинг и не стеснялся наносить удары по воротам.
Прекрасную возможность удвоить преимущество Украины имел Эдуард Сарапий. Защитник Полесья пробивал с близкого расстояния, однако Мамардашвили совершил эффектный сейв и спас свою команду. Вскоре опасно пробил со штрафного Егор Назарина.
Ближе к середине второго тайма грузины начали заметно уставать. Гости чаще нарушали правила и получали предупреждения, а украинцы сохранили свои ворота в неприкосновенности.
В итоге сборная Украины победила Грузию со счетом 1:0. Команда завершила групповой этап на третьем месте и сохранила место в дивизионе B Лиги наций.