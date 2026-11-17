Сборная Украины обыграла Грузию со счетом 1:0 в Лиге наций. Исход матча решил гол Даниила Сикана, забитый уже на 53-й секунде встречи.

Команда Андреа Мальдеры завершала групповой этап матчем против грузин, которым нужна была только победа. Украинцам удалось удержать минимальное преимущество, несмотря на территориальное превосходство соперников, сообщает 24 Канал.

Украина – Грузия 1:0

Гол: Сикан, 1

Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций между Украиной и Грузией начался с быстрого гола. Уже на 53-й секунде Даниил Сикан наказал соперника за грубую ошибку в обороне.

Украинский нападающий перехватил мяч после неудачных действий грузинских защитников и хладнокровно отправил его в дальний угол ворот Георгия Мамардашвили.

Гол Сикана в ворота Грузии: смотрите видео от Megogo

Этот гол стал рекордным для национальной сборной Украины. Сикан забил самый быстрый гол в истории сборной в официальных матчах.

Предыдущее достижение принадлежало Роману Яремчуку, который отличился на второй минуте матча против Казахстана в отборе на чемпионат мира-2022. Тот матч, состоявшийся 1 сентября 2021 года, завершился ничьей 2:2.

После пропущенного гола грузины завладели инициативой и начали активно искать пути к воротам Дмитрия Ризника. Однако по-настоящему опасных моментов гости создавали немного. На 22-й минуте мяч после подачи с углового попал в перекладину, но перед этим арбитр зафиксировал нарушение правил в атаке.

Украина выстояла под давлением и заработала три очка

Во втором тайме сборная Грузии продолжила контролировать мяч, однако украинцы грамотно оборонялись и пытались отвечать быстрыми атаками.

Одним из самых активных в составе нашей команды был Геннадий Синчук. Он регулярно обострял игру на левом фланге, использовал дриблинг и не стеснялся наносить удары по воротам.

Прекрасную возможность удвоить преимущество Украины имел Эдуард Сарапий. Защитник Полесья пробивал с близкого расстояния, однако Мамардашвили совершил эффектный сейв и спас свою команду. Вскоре опасно пробил со штрафного Егор Назарина.

Ближе к середине второго тайма грузины начали заметно уставать. Гости чаще нарушали правила и получали предупреждения, а украинцы сохранили свои ворота в неприкосновенности.

В итоге сборная Украины победила Грузию со счетом 1:0. Команда завершила групповой этап на третьем месте и сохранила место в дивизионе B Лиги наций.