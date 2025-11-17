Дочь Довбыка очаровала соцсети своей реакцией на гол сборной Украины: видео искренних эмоций

Сборная Украины по футболу вырвала путевку в плей-офф отбора чемпионат мира-2026. 16 ноября команда Сергея Реброва победила Исландию 2:0.

В конце матча Александр Зубков и Алексей Гуцуляк принесли победу сине-желтой команде. Жена нападающего сборной Артема Довбыка, который пропустил игры Украины из-за травмы, поделилась со своими подписчиками в инстаграме реакцией их маленькой дочери на второй гол команды Реброва, передает 24 Канал.

Интересно увидеть Руки Трубина под защиту ЮНЕСКО: как фанаты отреагировали на победу сборной Украины над Исландией

Как дочь Довбика отреагировала на гол Гуцуляка?

Маленькая Кира очень эмоционально отреагировала на гол Гуцуляка, который поставил точку в матче.

Видео реакции дочери Довбика на гол

Ранее вирусным стало видео реакции комментаторов поединка Сергея Лукьяненко и Вадима Шевякина на первый гол Украины в исландские ворота. Перед результативным угловым Сергей попрощался со зрителями, ведь собирался идти к флешзоне, чтобы брать интервью у футболистов. Именно в этот момент Зубков вывел нашу сборную вперед и заставил Лукьяненко задержаться на комментаторской позиции, отпраздновав взятие ворот со своим коллегой по цеху.

На послематчевой пресс-конференции главного тренера сборной Украины Сергея Реброва тоже произошел забавный эпизод. Журналист UA-Футбол Максим Кучер пришел на официальное мероприятие в футболке с надписью: "Как дела, гейтеры?", развеселив тем самым Сергея Станиславовича.

Что дальше ждет сборную Украины?