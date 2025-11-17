Дочь Довбыка очаровала соцсети своей реакцией на гол сборной Украины: видео искренних эмоций
- Сборная Украины по футболу победила Исландию 2:0, обеспечив себе место в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.
- Дочь Артема Довбыка эмоционально отреагировала на гол Алексея Гуцуляка.
Сборная Украины по футболу вырвала путевку в плей-офф отбора чемпионат мира-2026. 16 ноября команда Сергея Реброва победила Исландию 2:0.
В конце матча Александр Зубков и Алексей Гуцуляк принесли победу сине-желтой команде. Жена нападающего сборной Артема Довбыка, который пропустил игры Украины из-за травмы, поделилась со своими подписчиками в инстаграме реакцией их маленькой дочери на второй гол команды Реброва, передает 24 Канал.
Как дочь Довбика отреагировала на гол Гуцуляка?
Маленькая Кира очень эмоционально отреагировала на гол Гуцуляка, который поставил точку в матче.
Видео реакции дочери Довбика на гол
Ранее вирусным стало видео реакции комментаторов поединка Сергея Лукьяненко и Вадима Шевякина на первый гол Украины в исландские ворота. Перед результативным угловым Сергей попрощался со зрителями, ведь собирался идти к флешзоне, чтобы брать интервью у футболистов. Именно в этот момент Зубков вывел нашу сборную вперед и заставил Лукьяненко задержаться на комментаторской позиции, отпраздновав взятие ворот со своим коллегой по цеху.
На послематчевой пресс-конференции главного тренера сборной Украины Сергея Реброва тоже произошел забавный эпизод. Журналист UA-Футбол Максим Кучер пришел на официальное мероприятие в футболке с надписью: "Как дела, гейтеры?", развеселив тем самым Сергея Станиславовича.
Что дальше ждет сборную Украины?
Победа над Исландией стала четвертой для Украины в истории их лобовых встреч.
Этот успех вывел команду Реброва на вторую позицию группы D (10 баллов) и оставил сборную в борьбе за путевку на ЧМ-2026. Теперь "сине-желтых" ждет плей-офф отбора.
Во время жеребьевки Украина может попасть в первую корзину, где также Италия, Турция и Польша.
Жеребьевка плей-офф квалификации Мундиаля состоится 20 ноября в 14:00 (по Киеву).
Отметим, что украинская сборная лишь однажды играла на ЧМ. Было это еще в 2006-м, когда в четвертьфинале проиграла Италии (0:3).
Интересно, что наша национальная команда еще ни разу в истории не выходила на Мундиаль через стадию плей-офф.