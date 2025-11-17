Донька Довбика замилувала соцмережі своєю реакцією на гол збірної України: відео щирих емоцій
- Збірна України з футболу перемогла Ісландію 2:0, забезпечивши собі місце в плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026.
- Донька Артема Довбика емоційно відреагувала на гол Олексія Гуцуляка.
Збірна України з футболу вирвала путівку у плей-оф відбору чемпіонат світу-2026. 16 листопада команда Сергія Реброва перемогла Ісландію 2:0.
Наприкінці матчу Олександр Зубков і Олексій Гуцуляк принесли перемогу синьо-жовтій команді. Дружина нападника збірної Артема Довбика, який пропустив ігри України через травму, поділилась зі своїми підписниками в інстаграмі реакцію їх маленької доньки на другий гол команди Реброва, передає 24 Канал.
Як донька Довбика відреагувала на гол Гуцуляка?
Маленька Кіра дуже емоційно відреагувала на гол Гуцуляка, який поставив крапку у матчі.
Відео реакції доньки Довбика на гол
Раніше вірусним стало відео реакції коментаторів поєдинку Сергія Лук'яненка та Вадима Шевякіна на перший гол України в ісландські ворота. Перед результативним кутовим Сергій попрощався із глядачами, адже збирався йти до флешзони, щоб брати інтерв'ю у футболістів. Саме у цей момент Зубков вивів нашу збірну уперед та змусив Лук'яненка затриматись на коментаторській позиції, відсвяткувавши взяття воріт зі своїм колегою по цеху.
На післяматчевій пресконференції головного тренера збірної України Сергія Реброва теж стався кумедний епізод. Журналіст UA-Футбол Максим Кучер прийшов на офіційний захід у футболці із написом: "Як справи, гейтери?", розвеселивши тим самим Сергія Станіславовича.
Що далі чекає на збірну України?
Перемога над Ісландією стала четвертою для України в історії їх лобових зустрічей.
Цей успіх вивів команду Реброва на другу позицію групи D (10 балів) та залишив збірну у боротьбі за путівку на ЧС-2026. Тепер на "синьо-жовтих" чекає плей-оф відбору.
Під час жеребкування Україна може потрапити у перший кошик, де також є Італія, Туреччина та Польща.
Жеребкування плей-оф кваліфікації Мундіалю відбудеться 20 листопада о 14:00 (за Києвом).
Відзначимо, що українська збірна лише одного разу грала на ЧС. Було це ще у 2006-му, коли у чвертьфіналі програла Італії (0:3).
Цікаво, що наша національна команда ще жодного разу в історії не виходила на Мундіаль через стадію плей-оф.