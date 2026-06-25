В четверг, 25 июня, украинская команда обыграла итальянцев. Подопечные Рауля Лосано не уступили соперникам ни одной партии, пишет 24 Канал.

Смотрите также: Сборная Украины по волейболу победила одну из сильнейших команд мира — Бразилию

Как сложился матч Украина – Италия?

К поединку украинские игроки подошли с не самой лучшей историей противостояний с итальянцами. До сегодняшнего дня Италия лидировала в личных встречах – 4:0.

Матч Лиги наций сложился совсем иначе. Соперник команды Рауля Лосано сумел навязать борьбу лишь в первом сете, но "сине-желтые" смогли с минимальным преимуществом взять верх – 25:23.

Далее сборная Украины только наращивала преимущество. Вторая партия завершилась со счётом 25:19, а третья – 25:16.

Напомним, что Италия выиграла два предыдущих чемпионата мира – в 2022-м и 2025 годах.

Как выступает Украина в Лиге наций-2026?

Наша национальная команда провела уже шестой матч в нынешнем розыгрыше волейбольной Лиги наций. В начале второй недели турнира украинцы уступили Японии со счетом 0:3.

Впрочем, после этого команда Рауля Лосано показала серию качественных выступлений. Украина обыграла Китай (3:1), не оставила шансов Кубе (3:0), а также дала настоящий бой Польше, уступив лишь в тай-брейке – 2:3.

В среду, 24 июня, "сине-желтые" одержали победу над Бразилией, которая является одной из лучших команд мира

Лига наций — самый престижный коммерческий турнир среди национальных сборных в мировом волейболе. В соревнованиях принимают участие сильнейшие команды планеты, которые в течение нескольких недель борются за место в финальном раунде. Для Украины нынешний сезон стал очередной возможностью подтвердить свой статус одного из самых опасных соперников для волейбольных грандов.

Благодаря победе над Бразилией Украина поднялась на 5-е место в турнирной таблице Лиги наций. Завтра наша команда сыграет против еще одной сильной сборной — Италии.