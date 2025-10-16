Сначала 10 октября сборная Украины одержала победу в выездном матче против Исландии 35:3, а уже 13 октября "дома" взяла реванш у Азербайджана (2:1) за предыдущую ничью 1:1. 24 Канал сделал запрос искусственному интеллекту относительно шансов команды Реброва выйти на чемпионат мира-2026.

Как изменился прогноз ИИ на шансы Украины?

После двух побед "сине-желтые" поднялись на вторую позицию в группе "D", набрав 7 баллов в четырех турах отбора на Мундиаль.

Напомним, что в двух стартовых турах Украина заработала лишь один балл благодаря сенсационной мировой против Азербайджана (1:1). А перед этим в первом матче квалификации подопечные Реброва прогнозируемо проиграли Франции (0:2). Поэтому после двух туров сине-желтая команда шла на третьей позиции в своем квартете. После октябрьских побед настроение сборной и ее болельщиков значительно улучшилось, как и шансы выйти в плей-офф за ЧМ-2026.

Изменился и прогноз искусственного интеллекта относительно того, какие шансы имеет Украина на выход на Мундиаль.

ИИ не верит, что украинской сборной по силам забрать у лидера группы Франции, у которой 10 набранных пунктов, первую позицию. На прямую квалификацию Украины на ЧМ ChatGPT дает 10 – 20 процентов или даже меньше.

Наиболее реальный сценарий, когда "сине-желтые" займут вторую позицию в квартете и будут бороться за путевку на ЧМ через плей-офф. Здесь ИИ дает Украине 80 – 90 процентов. В этом варианте искусственный интеллект учел форму, мотивация и результаты, которые уже были получены.

Как ситуация в группе "D"?

Франция с 10 баллами прогнозируемо возглавляет группу.

Второй идет Украина, которая отстает от лидера квартета лишь на 3 балла. А это расстояние одной победы.

Исландия после поражения от Украины опустилась на 3-ю строчку (4 пункта). Зато "викингам" удалось забрать очки у "Ле Бле" (2:2).

Замыкает группу Азербайджан, у которого только один набранный балл (данные Flashscore).

Впереди у Украины еще выездная игра против Франции (13 ноября) и "домашняя" против Исландии (16 ноября). Если в поединке против "Ле Бле" сложно будет рассчитывать на хотя бы ничью, то во второй игре против Исландии Украине нужна только победа.

К слову, бывший тренер Кривбасса Юрий Вернидуб в комментарии Sport.ua оценил шансы Украины на выход на ЧМ.

"Конечно, хочется, чтобы мы заняли первое место, но в нашей группе есть Франция, у которой календарь оставшихся матчей,, немного легче и есть гандикап в очках. Уверен в одном, что сборная Украины сможет обыграть Исландию, а это гарантирует второе место. Не стоит забывать, что мы живем в состоянии войны. Наша сборная, как и клубы, не имеют возможности играть международные поединки на своем поле, а это дает неплохое преимущество соперникам. Поэтому, думаю, путевку на ЧМ придется добывать через стыковые матчи. Я очень хочу, чтобы у Сергея Реброва со своими подопечными все получилось", – сказал Вернидуб.