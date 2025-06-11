Забарный стал одним из самых молодых капитанов сборной Украины в истории: кто входит в топ-5
- Илья Забарный стал одним из самых молодых капитанов сборной Украины по футболу в матче против Новой Зеландии в возрасте 22 лет 283 дня.
- Забарный вошел в тройку самых молодых капитанов сборной Украины, уступая лишь Сергею Дирявке и Сергею Беженару.
В среду, сборная Украины по футболу провела матч против Новой Зеландии на турнире Canadian Shield. Подопечные Сергея Реброва одержали победу со счетом 2:1.
На этот поединок "сине-желтых" с капитанской повязкой выводил защитник Борнмута Илья Забарный. Для него это был первый подобный опыт, информирует 24 Канал.
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Кто самые молодые капитаны в истории сборной Украины
Это позволило футболисту попасть в историю сборной Украины. Он вошел в тройку самых молодых капитанов за все время.
В поединке Новая Зеландия – Украина Илье Забарному было 22 года 283 дня. Лишь два игрока выходили с капитанской повязкой в составе "сине-желтых" на игру в более молодом возрасте.
Рекордсменом уже более 30 лет остается защитник Сергей Дирявка. От второго же места футболиста Борнмута отделила разница всего в один день.
Самые молодые капитаны сборной Украины по футболу
- Сергей Дирявка: Украина – Израиль, 27.04.1993 – 22 года 9 дней
- Сергей Беженар: Украина – Литва, 18.05.1993 – 22 года 282 дня
- Илья Забарный: Украина – Новая Зеландия, 11.06.2025 – 22 года 283 дня
- Александр Зинченко: Украина – Франция, 24.03.2021 – 24 года 99 дней
- Ассистент главного тренера Зенита: Украина – Словакия, 28.04.2004 – 25 лет 30 дней
После матча против Новой Зеландии Илья Забарный прокомментировал первый для себя выход на поле в роли капитана сборной Украины. В комментарии для УАФ футболист заявил, что это особенный момент для него, который он навсегда запомнит:
Это большая гордость, думаю это такая мечта моя – выводить национальную команду. Рад, что она сбылась уже в таком юном возрасте. Буду работать упорнее, чтобы помогать команде.
Напомним, что Украина заняла второе место на турнире Canadian Shield. Илья Забарный отметился одним голом и в обоих поединках "сине-желтых" был признан "Львом матча."