Забарный стал одним из самых молодых капитанов сборной Украины в истории: кто входит в топ-5

В среду, сборная Украины по футболу провела матч против Новой Зеландии на турнире Canadian Shield. Подопечные Сергея Реброва одержали победу со счетом 2:1.

На этот поединок "сине-желтых" с капитанской повязкой выводил защитник Борнмута Илья Забарный. Для него это был первый подобный опыт, информирует 24 Канал.

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Кто самые молодые капитаны в истории сборной Украины

Это позволило футболисту попасть в историю сборной Украины. Он вошел в тройку самых молодых капитанов за все время.

В поединке Новая Зеландия – Украина Илье Забарному было 22 года 283 дня. Лишь два игрока выходили с капитанской повязкой в составе "сине-желтых" на игру в более молодом возрасте.

Рекордсменом уже более 30 лет остается защитник Сергей Дирявка. От второго же места футболиста Борнмута отделила разница всего в один день.

Самые молодые капитаны сборной Украины по футболу

Сергей Дирявка: Украина – Израиль, 27.04.1993 – 22 года 9 дней Сергей Беженар: Украина – Литва, 18.05.1993 – 22 года 282 дня Илья Забарный: Украина – Новая Зеландия, 11.06.2025 – 22 года 283 дня Александр Зинченко: Украина – Франция, 24.03.2021 – 24 года 99 дней Ассистент главного тренера Зенита: Украина – Словакия, 28.04.2004 – 25 лет 30 дней

После матча против Новой Зеландии Илья Забарный прокомментировал первый для себя выход на поле в роли капитана сборной Украины. В комментарии для УАФ футболист заявил, что это особенный момент для него, который он навсегда запомнит:

Это большая гордость, думаю это такая мечта моя – выводить национальную команду. Рад, что она сбылась уже в таком юном возрасте. Буду работать упорнее, чтобы помогать команде.

Напомним, что Украина заняла второе место на турнире Canadian Shield. Илья Забарный отметился одним голом и в обоих поединках "сине-желтых" был признан "Львом матча."