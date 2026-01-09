Сборная Украины рискует потерять лидера на решающие матчи отбора на чемпионат мира-2026

Нападающий Артем Довбик продолжает переживать сложности в клубной карьере. Футболист сборной Украины не пользуется доверием от тренера Ромы Джан Пьеро Гасперини.

Недавно Довбик выздоровел от мышечной травмы и сыграл первые матчи после почти двухмесячной паузы. В игре с Лечче Артем даже забил, но снова покинул поле из-за повреждения, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

Что известно о травме Довбика?

Итальянские СМИ пишут, что травма Довбика может снова выбить его из футбола на долгий срок. Ранее Sky Sport Italia сообщало, что Артем будет вне игры всего две недели из-за незначительной травмы бедра.

Однако по новым данным украинец будет вне футбола около двух месяцев. Маттео Моретто отмечает, что травма Артема оказалась тяжелее, чем ожидалось.

Если эта информация подтвердится, Артем может вернуться к игре только во второй половине марта. Это ставит под угрозу его участие в матчах плей-офф квалификации на чемпионат мира-2026.

26 марта сборная Украины должна сыграть первый стыковой матч против Швеции. В случае победы в этой игре наша команда будет биться за путевку на Мундиаль 31 марта против Польши или Албании.

Как Довбик выступает за Рому?