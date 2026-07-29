Международная федерация фехтования ценно допустила страну-агрессора мировому первенству со всеми национальными символами. Пути украинок и россиянок в командных соревнованиях пересеклись на стадии 1/8 финала, пище 24 Канал .

Как украинки выступили против россиянок на чемпионате мира по фехтованию

Свой турнирный путь наша команда в составе Алины Комащук, Александры Бондарь, Виктории Коротченко и Дарьи Гонцовой начала в 1/16 финала против сборной Казахстана. Украинки уверенно выиграли со счетом 45:33.

Справка. Сабля – единственная дисциплина в современном фехтовании, где засчитываются не только колючие, но и рубящие удары. Во время командных соревнований задача набрать 45 уколов или ударов. При счете 5, 10, 15 и так далее в пользу одной из команд происходит смена спортсменок на дорожке.

В 1/8 финала турнирная сетка построила Украину и Россию. Последняя смена произошла при счете 33:40 в пользу представительниц страны-агрессора, которые имели возможность выступать под триколором и со своей аббревиабурой на экипировке.

Настоящей героиней стала олимпийская чемпионка Парижа Алина Комащук. Выйдя на дорожку, она провела блестящую дуэль с россиянкой Михайловой, нанеся 12 уколов и ударов и пропустив всего 4.

Так что финальный счет 45:44 в пользу Украины против России.

Какое место в конце концов заняли украинки

К сожалению, попасть в медальные матчи украинской команде не удалось. Не хватило толики: в четвертьфинале с Соединенными Штатами украинки уступили с тем же несколько досадным минимальным счетом 44:45.

Наши девушки приняли участие в поединках за 5-8 места. Там смогли обыграть кореянок, но уступили японкам и в конце концов финишировали 6-ми. Однако важность их моральной победы трудно переоценить.