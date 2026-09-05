Матч в отборочном турнире к Евро-2000 наглядно продемонстрировал, насколько несправедливым было присвоение россиянами всех достижений сборной СССР. Украинцы порадовали переполненные трибуны "Олимпийского", а забивали три Сергея, напоминает 24 Канал в 28-ю годовщину того матча.

Украина – Россия 3:2

Ажиотаж вокруг игры был неимоверным, ведь впервые должен был появиться ответ на извечный вопрос: кто, украинцы или россияне, лучше в футболе.

В первые 25 минут игры подопечные Йожефа Сабо отправили россиян в нокдаун эффектной "двойкой". Сначала навес со штрафного замкнул Сергей Попов. Затем Андрей Шевченко едва не попал в девятку со стандарта. А удвоил преимущество Сергей Скаченко, завершивший эффектную стремительную контратаку украинцев.

2:0 к середине первого тайма – прекрасное начало. Но после этого игра несколько успокоилась, а перед перерывом россияне пытались выманить пенальти у ворот Украины, однако арбитр из Германии Маркус Мерк продемонстрировал класс и не поверил в симуляцию.

Соперник сократил отставание во втором тайме благодаря усилиям Варламова, но уже через считанные минуты в обороне россиян произошел полный провал, и голкипер Харин был вынужден сбить Сергея Реброва, что было расценено рефери как фол последней надежды.

Место удаленного Харина в воротах занял Черчесов, но Ребров блестяще реализовал пенальти, даже несмотря на то, что вратарь угадал угол – 3:1.

Онопко на 88-й минуте отыграл один мяч, несмотря на то, что московиты играли в меньшинстве, но им это не помогло. Итоговый счет 3:2 "Олимпийский" встретил неистовой радостью.

Обзор матча Украина – Россия в 1998 году: смотрите видео

На следующий день все отечественные газеты наслаждались победой, которая на тот момент, без сомнения, была самой важной в истории сборной Украины.

Впоследствии, в 1999 году в Москве украинцы сыграли с россиянами вничью благодаря чудесному голу Андрея Шевченко за спину вратарю Филимонову, который стал одним из самых известных в истории национальной сборной. К сожалению, на Евро-2000 мы так и не поехали, проиграв в плей-офф Словении.