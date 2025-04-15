Украина – Румыния: онлайн-трансляция заключительного матча отбора на Евро-2026 по футзалу

Подопечные Александра Косенко решили стратегическую задачу выхода на чемпионат Европы-2026. В последнем матче квалификационного раунда "сине-желтые" встретятся с командой Румынии.

Во вторник, 15 апреля, состоится матч 6-го тура основного раунда отбора Евро-2026 по футзалу между сборными Украины и Румынии. Номинально домашний поединок "сине-желтые" проведут в польском городе Кошалин на арене "Hala Widowiskowo-Sportowa", пишет 24 Канал.

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Последний матч отбора на Евро-2026 по футзалу

Поединок с Румынией не будет иметь турнирного значения для команды Александра Косенко. Украинцы одержали пять побед в пяти поединках и обеспечили себе первое место в группе 1.

"Сине-желтые" имеют хорошую возможность завершить отбор со стопроцентным результатом, но для этого нужно победить Румынию.

Поединок в польском Кошалине начнется в 19:00 по киевскому времени. За ходом поединка можно наблюдать на ютуб-канале, ОТТ-платформе и телеканале Setanta Sports.

Смотрите прямую трансляцию матча Украина – Румыния

Справка. Финальный турнир Евро-2026 будет проходить с 20 января по 7 февраля следующего года на площадках латвийской Риги и литовского Каунаса. Жеребьевка запланирована на 24 октября.

Напомним, что в предпоследнем туре сборная Украины разгромила Кипр со счетом 11:1. В первом матче с румынами украинцы одержали победу – 2:0.