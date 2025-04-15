У вівторок, 15 квітня, відбудеться матч 6-го туру основного раунду відбору Євро-2026 із футзалу між збірними України та Румунії. Номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть в польському місті Кошалін на арені "Hala Widowiskowo-Sportowa", пише 24 Канал.

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Останній матч відбору на Євро-2026 з футзалу

Поєдинок з Румунією не матиме турнірного значення для команди Олександра Косенка. Українці здобули п'ять перемог у п'яти поєдинках та забезпечили собі перше місце в групі 1.

"Синьо-жовті" мають гарну нагоду завершити відбір зі стовідсотковим результатом, але для цього потрібно перемогти Румунію.

Поєдинок у польському Кошаліні розпочнеться о 19:00 за київським часом. За перебігом поєдинку можна спостерігати на ютуб-каналі, ОТТ-платформі та телеканалі Setanta Sports.

Дивіться пряму трансляцію матчу Україна – Румунія

Довідка. Фінальний турнір Євро-2026 проходитиме з 20 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках латвійської Риги та литовського Каунаса. Жеребкування заплановано на 24 жовтня.

Нагадаємо, що в передостанньому турі збірна України розгромила Кіпр з рахунком 11:1. У першому матчі з румунами українці здобули перемогу – 2:0.