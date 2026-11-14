Мальдера все еще ищет игроков, в первую очередь молодых, – Левченко

Сборная Украины под руководством Андреа Мальдеры проведет свой пятый официальный матч против Северной Ирландии. Эксперт Евгений Левченко считает, что тренер до сих пор находится в поиске игроков.

Об этом бывший футболист сборной Украины рассказал в эксклюзивном интервью на 24 Канале. Левченко ответил на вопрос, увидим ли мы уже в ноябре сформированный костяк национальной команды.

Что рассказал Левченко о формировании команды Мальдерой

Левченко отметил, что у Мальдеры уже есть костяк из игроков, на которых он рассчитывает. Правда, по мнению бывшего футболиста, тренер все еще находится в поиске игроков, которых он может добавить в состав, прежде всего, молодых.

Для Мальдеры сейчас наступил такой момент, когда у него есть возможность проверить игроков, на которых он может положиться и которым будет доверять. Поэтому для меня не станет новостью, если он скажет, что хотел бы проверить еще нескольких футболистов,

– отметил эксперт.

Он добавил, что все же у Мальдеры уже есть костяк команды. Это абсолютно нормально, ведь на него опирается каждый тренер.

Как сборная Украины выступает в Лиге наций

Первым официальным матчем Андреа Мальдери во главе сборной Украины стал матч 1-го тура Лиги наций против Венгрии. В нем украинцы одержали победу со счетом 1:0.

Затем "сине-желтые" сыграли вничью на выезде против сборной Грузии. В том матче Мальдери произвел целых 10 замен в стартовом составе.

Третий матч сборной Украины в Лиге наций оказался провальным. Дома подопечные Мальдеры уступили сборной Северной Ирландии со счетом 0:3.

В завершение сентябрьско-октябрьского цикла последовало поражение от сборной Венгрии – 1:2. Таким образом, Украина сейчас занимает третье место в своей группе. Стоит отметить, что только 1-е или 2-е место в группе гарантируют сборной попадание во вторую корзину при проведении жеребьевка отборочного турнира к Евро. А 3-е или 4-е место – это лишь третья корзина жеребьевки на чемпионат Европы 2028 года.