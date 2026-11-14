Мальдера ще шукає гравців, насамперед, молодих, – Левченко

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Про це колишній футболіст збірної України розповів у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Левченко відповів, чи побачимо ми вже в листопаді сформований кістяк національної команди.

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Що розповів Левченко про формування команди Мальдерою

Левченко зазначив, що в Мальдери вже є кістяк із гравців, на яких він розраховує. Щоправда, на думку колишнього футболіста, тренер ще перебуває в пошуку гравців, яких він може додати до складу, насамперед, молодих.

Для Мальдери зараз такий момент, коли він має можливість перевіряти гравців, на яких він може покластись і яким буде довіряти. Тож, для мене не стане новиною, якщо він скаже, що хотів би перевірити ще кілька футболістів– зауважив експерт.

Він додав, що все ж у Мальдери вже є кістяк. Це абсолютно нормально, адже на нього спирається кожен наставник.

Як збірна України виступає в Лізі націй

Першим офіційним поєдинком Андреа Мальдери на чолі збірної України був матч 1 туру Ліги націй проти Угорщини. У ньому українці здобули перемогу з рахунком 1:0.

Потому "синьожовті" зіграли внічию на виїзді проти збірної Грузії. У тому матчі Мальдера зробив аж 10 замін у стартовому складі.

Третій поєдинок збірної України в Лізі націй був провальним. Удома підопічні Мальдери програли збірній Північної Ірландії з рахунком 0:3.

Насамкінець вереснево-жовтневого циклу була поразка від збірної Угорщини – 1:2. Тож, Україна нині перебуває на третій сходинці у своїй групі. Варто зазначити, що тільки 1 чи 2 місце у квартеті гарантують збірній другий кошик під час жеребкування відбору на Євро. Натомість 3 чи 4 позиція – це лише третій кошик жеребкування на чемпіонат Європи 2028.