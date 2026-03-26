Украина – Швеция: как посмотреть матч бесплатно

Сборные Украины и Швеции по футболу встретятся в четверг, 26 марта. Команды проведут матч плей-офф отбора на ЧМ-2026.

Только победа в отчетной игре оставит нашу команду в борьбе за выход на Мундиаль. В свою очередь поражение поставит крест на надеждах увидеть Украину на ЧМ, сообщает 24 Канал.

Где смотреть матч Украина – Швеция?

Официальным транслятором матчей отбора на чемпионат мира-2026 является компания Megogo. Телеканал "Megogo Спорт" покажет трансляцию бесплатно.

Он доступен в цифровом эфире Т2 и в кабельных сетях. Кроме этого, фанатам футбола игра будет доступна и на ОТТ-платформе Megogo на канале "Megogo Футбол Перший".

Но на ней просмотр матча будет платным, для этого надо оформить подписку "MEGOPACK", "Оптимальная" или "Спорт". Матч Украина – Швеция онлайн начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что наша команда попала в стыковые матчи благодаря второму месту в отборочной группе. Украина набрала 10 очков в матчах против Франции, Исландии и Азербайджана.

Теперь к чемпионату мира-2026 команде Реброва осталось всего два шага. Сначала наша команда должна одолеть шведов в полуфинале плей-офф. В случае успеха Украина сыграет в битве за путевку на Мундиаль против Польши или Албании. Эта игра пройдет 31-го числа.

