Ассистировал Месси, заработал в Саудовской Аравии: куда исчезли игроки сборной Украины на Евро-2020

В июне 2021 года сборная Украины достигла своего лучшего результата на чемпионатах Европы, пробившись в четвертьфинал. Помешать команде Андрея Шевченко пытался стать наш любимый соперник - команда Швеции.

24 Канал предлагает вспомнить, кто получал на поле самую большую победу Украины на Евро – и где сейчас эти сборники.

Как Украина сыграла со Швецией в 1/8 финала Евро-2020?

Турнир, перенесенный на год из-за пандемии коронавируса, складывался для нашей команды не лучшим образом – только одна победа в группе над Северной Македонией, обидное поражение Австрии и выход из группы лишь с третьего места. Но турнирная сетка свела нас в 1/8 финала с командой, которая была вполне по силам подопечным Шевченко – Швецией.

На 27-ой минуте Зинченко вывел украинцев вперед, однако перед перерывом Форсберг выровнял положение. Игра перешла в эстратаймы, и когда казалось, что все решит серия пенальти, свое слово сказал джокер Артем Довбик, который забил пока самый важный мяч в своей карьере. 2:1 – Украина в четвертьфинале Евро.

Как сложилась карьера сборников, которые играли со Швецией в 2021 году?

Георгий Бущантогда первый номер Динамо и сборной, который удивлял уверенностью и спокойствием. К сожалению, в дальнейшем у голкипера все сложилось не так, как хотелось – поездка в чемпионат Саудовской Аравии в "Аль-Шабаб" была неудачной, а после возвращения в Украину за Полесье он пока в УПЛ не играл. Да и в сборную Сергей Ребров Бущана уже не вызывает.

Александр Караваевеще один футболист, который после Евро-2021 скорее терял игровые кондиции, чем прогрессировал. В сборной эпохи Александра Петракова правый защитник подвергался сокрушительной критике и в конце концов потерял место в главной команде. Но по крайней мере в Динамо опыт Александра до сих пор пригодится, хоть при Игоре Костюке он играет все меньше и меньше.

Илья Забарный: а вот центрбек дорос до звездного статуса. После удачных выступлений за Борнмут в АПЛ Илью за более 60 миллионов евро купил ПСЖ. На уровне сборной Забарный – безусловный игрок стартового состава и образец надежности.

Сергей Кривцоввидимо, в твоей карьере все сложилось очень неплохо, если "доигрывать" приходится в компании Лионеля Месси. Кривцов поиграл бок о бок с аргентинцем в Интер Майами, а буквально две недели назад объявил о том, что меняет статус игрока на футбольного агента и вешает бутсы на гвоздь.



Николай Матвиенкона правах наиболее опытного защитник сейчас является капитаном сборной Украины. Но, к сожалению, травма помешает ему принять участие в матчах плей-офф отбора на чемпионат мира.

Тарас Степаненкочеловек, которого смело можно называть легендой сборной и Шахтера. Тарас на протяжении более десятилетия не оставлял никаких сомнений в своем статусе номера один на позиции опорника. А когда пришло время, то красиво ушел – без скандалов и с гордо поднятой головой. Сейчас хавбек вернулся в УПЛ, чтобы принять новый вызов в ковалевском Колосе.

Сергей Сидорчукбывший капитан Динамо, который под финал карьеры вырвался из столичного клуба, чтобы поиграть в Бельгии, но там ожидаемо не засиял. В сборной в последний раз появлялся в 2024 году.

Александр Зинченкосимвол сборной эпохи тренерства Андрея Шевченко и автор первого гола в матче со Швецией. В последние годы у Александра были клубные перипетии с переходом в Арсенал, потерей доверия Микеля Артеты, неудачной арендой в Ноттингем и в конце концов трансфером в Аякс, где он сразу же травмировался. Шансы Зинченко сыграть на Мундиале даже в случае нашего выхода на турнир – невысоки.

Андрей Ярмоленкоединственный, кто приблизился к превзойти рекорд Андрея Шевченко по количеству голов в составе сборной Украины. Но этого, видимо, уже не случится, ведь от Сергея Реброва капитан Динамо вызовов не получает.

Роман Яремчукяркий бельгийский этап карьеры форварда уже давно позади, а найти себя в Бенфике и Олимпиакосе не удалось – может, дела улучшатся в Лионе. Что же до сборной, то Роман – при нашем дефиците форвардов – стабильно является частью главной команды.

Николай Шапаренкохавбек, который застрял в Динамо и так и не поехал играть за границу – возможно, упустив шанс полностью раскрыть свой талант. Но для сборной Николай является важным аргументом в центре поля.



Запасные

Руслан Малиновскийвзлеты и падения сопровождали полузащитника как на уровне клуба, так и сборной. От статуса железного основного он в одно время перешел к игнорированию тренерским штабом. Но когда восстановился от травмы и вернулся осенью 2025 года – едва не в одиночку вытащил комнаду Реброва в плей-офф отбора на Мундиаль. Жаль, что против Швеции он не сыграет из-за перебора желтых карточек.

Артем Беседино клубной карьере нападающего можно сказать только одно слово: провал. Но в сборной он имел несколько звездных моментов, а его вклад в победу над шведами на Евро-2020 довольно значительный: ценой травмы он заработал удаление для Маркуса Даниэльсона, оставив скандинавов в меньшинстве.

Евгений Макаренкоигрок, которого тоже занесло в Бельгию, где он имел неплохой отрезок и заслужил место в сборной. Но сейчас Евгений выступает в чемпионате Казахстана и уже не мечтает о вызове в главную команду.

Виктор Цыганковвингер, который должен был стать "новым Ярмоленко", но слишком много травмировался. Однако в целом карьера воспитанника Динамо имеет положительную динамику: он играет важную роль в клубе Примеры Жироне и является железным игроком основы для сборной, когда не находится в лазарете.

Артем Довбыкчеловек, который заставил Виктора Вацко кричать нечеловеческим голосом, а потом миллионы украинцев – гуглить, зачем футболисты носят под футболкой топ. Именно он стал автором победного мяча в компенсированное время, а сегодня был бы главной голевой надеждой сборной, если бы не травма за Рому.



Роман Безусеще один из "бельгийского десанта", но сейчас выступает в чемпионате Кипра. Безус в сборной никогда не был на первых ролях, но всегда был готов принести пользу на поле в пределах ротации или со скамейки запасных.