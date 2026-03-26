Украина – Швеция: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора к чемпионату мира-2026

В четверг, 26 марта, сборная Украины проведет свой первый матч в 2026 году. Команда Сергея Реброва сыграет решающие встречи в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2026.

Первым нашим соперником станет сборная Швеции, сообщает 24 Канал. Только победа над скандинавами оставит сборной Украины шансы на путевку на Мундиаль.

По теме Украина – Швеция в плей-офф отбора ЧМ-2026: в чью пользу говорит статистика

Чего ждать от матча Украина – Швеция?

Украина удачно выступила в групповой стадии квалификации. Подопечные Реброва набрали 10 очков в квартете с Францией, Исландией и Азербайджаном, заняв второе место.

Теперь же к выходу на Мундиаль осталось два шага. Украине нужно обыграть двух соперников в марте, чтобы квалифицироваться на турнир. Швеция – первый из них.

Скандинавы провально выступили в отборе, взяв всего два балла против Швейцарии, Косово и Словении. Однако благодаря успешному выступлению в Лиге наций Швеция таки получила путевку в стыковые игры.

Накануне встречи обе команды понесли кадровые потери. Сергей Ребров не сможет рассчитывать на травмированных Зинченко, Довбика, Матвиенко, Михавка и Таловерова.

Кроме того, из-за дисквалификации встречу пропустят Конопля и Малиновский. Шведы же не смогли вызвать Александера Исака (Ливерпуль) и Деяна Кулусевски (Тоттенхэм). Также выпал и основной вратарь Виктор Йоханссон.

Где смотреть матч?

Посмотреть матч можно на ресурсах медиасервиса Megogo. Игра будет доступна в бесплатном просмотре на канале "Megogo Спорт" в кабельных сетях.

Также посмотреть матч Украина – Швеция можно будет на OTT-платформе Megogo по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и "MEGOPACK". Комментаторами игры станут Вадим Скичко и Александр Новак.

Перед поединком транслятор предложит аналитическую студию с участием экспертов Александра Головко и Владислава Лупашко. Она начнется в 20:20, тогда как сам матч – в 21:45 по киевскому времени. В свою очередь 24 Канал предлагает читателям текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Швеция.

УКРАИНА – ШВЕЦИЯ